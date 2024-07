"Suočavanje" Maska i Džordana Pitersona: Transrodni ljudi goruća tema, Mask rekao da je "izgubio sina"

Nakon što se Piterson vratio na Tviter, sastao se i vlasnikom. Najviše vremena potrošili su razgovarajući o transrodnim osobama.

Izvor: Printscreen/youtube/Liberty Vault

Svijet ne prestaje da bruji o "suočavanju" jednog od najbogatijih ljudi svijeta Ilona Maska i poznatog svjetskog konzervativnog psihologa Džordana Pitersona.

Razlog njihovog "okupljanja" bilo je vraćanje Pitersona na društvenu mrežu X, nakon "strajka" koji je dobio zbog govora mržnje.

Podsjetimo, sve je počelo nakon što je psiholog okačio tvit o trans glumcuEliotu Pejdžu nakon njegove tranzicije.

"Da li se sjećate kada je gej parada bila grijeh? A grudi Elen Pejdž je uklonio hirurg kriminalac".

Te 2020. Pejdž je izašao u javnost i deklarisao se kao muškarac koji će se ubuduće predstavljati imenom Eliot. Nakon spornog tvita, Piterson je kritikovan zbog korišćenja "mrtvog imena" tada 25-godišnje zvijezde, a ubrzo je uslijedila i brza reakcija Tvitera.

Šezdesetogodišnji Piterson, koji inače odnedavno snima za konzervativni podkast Daily Wire, dobro je poznat po svojim anti-trans stavovima. U podkastu Džoa Rogana, on je jednom rekao da je transrodnost "zaraza" i da je uporediva sa "satanskim ritualnim zlostavljanjem".

Nakon što je dobio blokadu od Tvitera, na istoj mreži se oglasila i Pitersonova ćerka koja je podijelila sporne objave i javno uputila apel Ilonu Masku:

"Vau. Džordan Piterson je dobio Tviter 'strajk'. Nema više tvitovanja dok ne izbriše tvit. Ovo definitivno nije više platforma koja promoviše slobodu govora".

Izvor: X/Mikhaila Peterson

Međutim, sada su se, nakon svih ovih godina Ilon i Piterson našli oči u oči.

U razgovoru u kom su se dotakli teme vještačke inteligencije, Trampa, tehnologije, ali i trans osoba, s obzirom da i sam Mask ima transrodnu ćerku, obojica su iznijeli svoje stavove, te iako nisu bili na istoj strani za neke, kada je riječ o transrodnim osobama, tu su im se mišljenja poklopila.

Mask je operaciju promjene pola nazvao "mutilacijom i sterilizacijom djece".

Zatim je razgovarao o svom dvadesetogodišnjem djetetu Vivien Dženi Vilson, za koju je rekao da je prošla kroz te procedure tokom pandemije.

"U suštini sam bio prevaren da potpišem dokumenta za jednog od svojih starijih sinova," rekao je Mask Pitersonu u intervjuu tokom kojeg je svoje ćerku oslovljavao njenim starim muškim imenom.

Izvor: Printscreen/youtube/Liberty Vault

Milijarder tvrdi da se taj proces sprovodi na djeci "koja su daleko ispod uzrasta saglasnosti" i rekao je da se slaže sa Pitersonovim mišljenjem da bi svi koji promovišu ovu praksu trebalo da idu u zatvor.

"Bio sam prevaren da to uradim," rekao je Musk. "Izgubio sam sina, u suštini. Oni to zovu 'deadnaming' s razlogom. Razlog zašto to zovu 'deadnaming' je zato što je vaš sin mrtav".

Mask je dalje rekao da ga je to iskustvo navelo na misiju.

"Zavjetovao sam se da ću uništiti virus probuđene svesti nakon toga," rekao i dodao, "pravimo neki napredak."

Izvor: Printscreen/youtube/Liberty Vault

Inače, Vivijen se odrekla oca nakon užasnih riječi koje je rekao za nju.

Kada je riječ o Pitersonu, on se složio sa Maskom oko svega, a sudeći po komentarima na mrežama, čini se da je nošenje sakoa sa svecima bio taktički potez kako bi naglasio dodatno svoje mišljenje.

Izvor: Printscreen/youtube/Liberty Vault

Iako mnogi postavljaju pitanje zašto se baš odlučio za svece sa naših prostora, ovako nešto nije iznenađujuće ako se prisetimo da je svojevremeno Piterson lijek za svoju bolest našao upravo u Srbiji.

Nakon liječenja u Rusiji, otputovao je na Floridu, pa u Srbiju kako bi nastavio rehabilitaciju od anksioznosti i neuroloških komplikacija izazvanih fizičkom zavisnošću od posebne vrste benzodiazepina.

Kako je opisao, iako ima porodicu i prijatelje koji su mu pomagali, iskustvo mu je bilo stravično, ali su mu u Srbiji nekim čudom nestali simptomi.

"Sada smo u Srbiji, vjerovali ili ne, u Beogradu, od svih prokletih mjesta. Ovde smo oko dvije nedjelje i bili smo u još jednoj specijalnoj klinici koju vodi anesteziolog. Oni su modifikovali lijekove koje sam uzimao u Floridi. I ne znam, ne razumijem, ali svi moji simptomi su nestali. Još sam slab na nogama, ali mogu da razmišljam jasno. Osjećam da sam se vratio starom sebi, da mogu da radim… Iznenadilo me je da je to bilo tako brzo, ali tako je", rekao je Piterson.

