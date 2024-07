Zorana Pavić smršala 30 kilograma: Pjevačica se "prepolovila", pa pokazala brutalnu liniju

Zorana Pavić ponosno je pokazala liniju nakon što je smršala 30 kilograma.

Pevačica Zorana Pavić nedavno je riješila da potpuno promijeni način života, te je uspjela da smrša oko 30 kilograma i transformacijom oduševi sve.

Jednom prilikom je otkrila da joj je tokom procesa mršavljenja najviše nedostajalo vino, ali i da se odrekla slatkiša: "Skroz sam promijenila ishranu. Dvadeset dana sam jela samo živ limun, bez kore. To nikako ne bih savjetovala. Primijetila sam da mi to ubija apetit, nosila sam ga sa sobom. To nikome ne bih preporučila, jer sam prilično narušila želudac. Ali, ja sam tako ubila apetit", rekla je pjevačica u jednoj emisiji.

"Potpuno sam se odrekla slatkiša, uzmem ih jako rijetko samo da mi šećer ne bi otišao u 'aut' što bi rekli mladi. Ali kad je hrana u pitanju volim sve nešto glupavo, tipa majonez, neke premaze, četri sira, pored svega što postoji, ja sve to nešto softano", dodala je Zorana.

Sada se skinula i ponosno pokazala svoje tijelo. Ona je pozirala na plaži u jednodjelnom kupaćem i pohvalila se rezultatima.

