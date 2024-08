"Da se ovo nije desilo, Robin Vilijams bi danas bio živ": Svijetu ostavio osmijeh, ali sebi nije mogao da pomogne

Danas se navršava 10 godina kako je slavni glumac Robin Vilijams oduzeo sebi život.

Legendarni komičar napustio nas je 11. avgusta 2014. u 63. godini. U novom dokumentarcu pod nazivom "Super/Man: The Christopher Reeve Story" govori se i o toj tragediji. Svoj ugao gledanja otkrila je slavna glumica, Glen Klouz, koja smatra da bi se stvari drugačije odvijale da jednom tragičnom događaju nije prethodio drugi.

Robin Vilijams bio je izuzetno blizak sa glumcem Kristoferom Rivom, koji je umro od od srčanog zastoja 2004. godine, devet godina nakon što je ostao paralizovan zbog nesreće na jahanju. Novi dokumentarac analizira razne aspekte Rivovog života, među kojima je i prijateljstvo sa slavnim komičarem.

Pogrešna dijagnoza

Čuveni Robin Vilijams umro je nakon borbe sa neurodegenerativnim poremećajem, koji je pogrešno dijagnostikovan kao Parkinsonova bolest. Glumac je zapravo bolovao od Levi bodi demencije progresivne i neizlječive bolesti mozga, što je otkriveno autopsijom. Govoreći u dokumentarcu, koji je otkupio Warner Bros Discovery za 15 miliona dolara nakon njegove premijere na Sundance Film Festivalu ranije ovog mjeseca, Glen Klouz je istakla: "Uvijek sam imala osećaj da bi bi Robin bio živ, da je Kris bio još tu".

Glumica je ubijeđena da bi Rivova podrška i prisustvo dosta značilo Robinu Vilijamsu. Glen Klouz je i 2017. za ET News, kada je bila gošća na godišnjoj dobrotvornoj svečanosti Fondacije Christopher & Dana Reeve, isticala posebnu vezu dvojice glumaca, tvrdeći da je Riv bio životna snaga koja ih je tjerala da nastave dalje. Uvjerila se u to i na snimanju filma "The World According to Garp" gde je glumila sa Vilijamsom. Poručila je da su Robin i Kristofer bili na "vrhu svijeta" kada su provodili vrijeme zajedno: "Živjeli su brzim i ludim životom kakav vam naš posao može da donese ako postanete izuzetno slavan fenomen, praktično to može da se desi preko noći", prenosi independent.co.uk.

Mnogi prijatelji i kolege Robina Vilijamsa prisjetili su se da je glumčevo sve lošije zdravstveno stanje dovelo do intenzivne depresije zbog koje je "jecao", dok je brinuo jer je smatrao da više neće biti "duhovit". Holivudska zvijezda koja je maestralnim ulogama i umijećem decenijama zasmijavala cijeli svijet, potpuno neočekivano je odlučila da okonča život u avgustu 2014. godine, ostavivši iza sebe troje djece i suprugu Suzan Šnajder Vilijams.

U javnosti se dosta nagađalo zašto je Robin Vilijams odlučio da se ubije, šta ga je to natjeralo na ovakav očajnički potez. Nakon određenog vremena njegova udovica je otkrila da je glumac bolovao od demencije sa Levijevim telima, takozvane "bolesti duhova" koja ga je mučila sve do posljednjeg dana i, konačno, natjerala ga da digne ruku na sebe.

U novom intervjuu, Suzan je ispričala da se kod njenog supruga izdvojio jedan zastrašujuć simptom ove bolesti, a koji je i dan danas proganja. "Tek do izvještaja obdukcije, tri mjeseca nakon njegove smrti, saznala sam da je uzrok bila demencija sa Levijevim tijelima. Sva četiri doktora sa kojima sam se nakon toga srela i koji su pregledali njegov zdravstveni karton rekli su da je to jedna od najgorih bolesti koje su u životu vidjeli."

Jedan simptom je bio nevjerovatno zastrašujuć

Jedan od simptoma koji je glumčeva udovica smatrala posebno zabrinjavajućim bio je potpuno odsustvo veze sa realnošću. Konstantno se vrtio u krug u svojim opsesijama i fiksacijama stvarima koje nisu bile realne, niti stvarne. Kako je to izgledalo, Suzan je objasnila: "Vaš mozak kreira priču o tome šta mislite da je stvarnost. A ljudi oko vas nisu u stanju da vas vrate u realnost. Taj osjećaj je strašan, za oboljelog i onog ko o njemu brine", objasnila je. "Osjećate se neverovatno nemoćno kada shvatite: 'O moj Bože, ništa što više kažem ili uradim ne može da ga vrati u stvarnost.' I to je užasno zastrašujuće", rekla je ona.

Glumac je takođe patio od nesanice, a simptomi su mu se pogoršavali kada padne mrak. Tada je bilo najgore, a oporavak i povratak u realnost je trajala nekada i danima.

Podsjetimo se nekih od sjajnih likova koje je Vilijams odigrao za života:

