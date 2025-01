Spektakularno otkriće Džejmsa Veba: Pronađena galaksija iz doba Kosmičke zore

Naučnici su otkrili novu spiralnu galaksiju nazvanu DŽulong, i to u obliku u kakvom je bila i prije 12,8 milijardi godina, odnosno u periodu samog kraja kosmičke zore.

Izvor: YouTube/Screenshot

To otkriće dovodi u pitanje dugogodišnje pretpostavke o tome koliko su se brzo galaksije formirale nakon Velikog praska, koji se dogodio prije, otprilike, 13,8 milijardi godina - procjenjuje nauka.

Nazvana po zmaju iz kineske mitologije, spiralna galaksija DŽulong identifikovana je u podacima svemirskog teleskopa "DŽejms Veb" tokom njegovog panoramskog istraživanja.

DŽulong pokazuje da su se zrele galaksije pojavile puno ranije nego što se očekivalo - u prvih milijardu godina nakon Velikog praska, naglašavaju autori studije sa univerziteta u Ženevi.

Studija čeka naučne recenzije i trenutno je dostupna na platformi "Arhiv".

Ovo otkriće naglašava DŽulongovu zamršenu strukturu, koja uključuje klasičnu "izbočinu", disk koji stvara zvijezde i ekspanzivne spiralne krakove koji potiču iz dijametralno suprotnih tačaka.

Galaksija ima zadivljujuću razvijenu morfologiju: klasično izbočenje nalik na "mirovanje plus vjezdani disk koji stvara zvijezde plus spiralne strukture koje se protežu kroz cijelu galaksiju, od jezgra do periferije, sa spiralnim kracima koji počinju na dijametralno suprotnim tačkama".

Sa promjerom od 62.000 svjetlosnih godina, DŽulong se po veličini i masi mjeri sa Mliječnim putem - našom galaksijom.

SRNA