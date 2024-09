"Izvinite što imam sjajne grudi": Najzgodnija glumica svijeta poslala poruku hejterima

Atraktivna glumica Sidni Svini, opčinila je svijet ulogom u hit seriji "Euforija".

Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA

Sidni Svini je američka glumica rođena 12. septembra 1997. godine u Spokaneu, u Vašingtonu. Široj javnosti postala je poznata kroz seriju "Euphoria", u kojoj je tumačila lik Kasidi Hovard, emotivno složene mlade žene koja se bori sa sopstvenim nesigurnostima i željom za prihvaćanjem.

Prije Euforije, Svini je glumila u seriji "The Handmaid's Tale", gdje je tumačila Iden Spenser, mladu ženu u distopijskom svijetu Margaret Atvud. Osim toga, pojavila se i u serijama "Sharp Objects te Everything Sucks!"

Izvor: Instagram/sydney_sweeney

Najzgodnija glumica sadašnjice

Smatraju je najzgodnijom glumicom sadašnjice, a njenu ljepotu proučavali su čak i naučnici.

"Ljepota Sidni Svini ukorijenjena je u činjenici da su njene crte lica simetrične i usko usklađene sa savršenim skladom i proporcijom. Ove idealne proporcije lica često se nazivaju 'zlatni presjek'", izjavio je plastični hirurg Onur Gilard, prenosi The Sun. "Osim ljepote lica, ona posjeduje i zapanjujuću figuru. Zlatni presjek takođe se može primijeniti na oblik grudi, anatomiju struka i odnos zadnjice i struka. Kada analiziramo njenu figuru pomoću ovih mjera, ona ispunjava sve kriterijume", dodao je.

Sidni je često u prošlosti govorila da je najveća zabluda koju ljudi imaju o njoj da je ona samo "glupa plavušas velikim grudima". "Svačije je tijelo lijepo kada ste samouvjereni i srećni unutra, tada to i drugi ljudi vide", rekla je glumica.

"Kad sam bila u srednjoj školi, znala sam da se osjećam nelagodno zbog veličine grudi i govorila sam da ću ih, kad napunim 18 godina, smanjiti", rekla je jednom u intervjuu za Glamour UK. Doduše, mama ju je odvratila od tog poduhvata i objasnila joj da će na koledžu zažaliti zbog te odluke.

"Sviđaju mi ​​se. One su moje najbolje prijateljice", dodala je Svini, koja je odrasla u ruralnom Ajdahu, podsticala je druge da pokažu "ono čime raspolažu". "Razmeći se slobodno onime što imaš, zavolite ih", istakla je tad.

Izvor: Printscreen/YouTube

Producentkinja je nazvala "negledljivom"

Nedavno se našla na meti kritika iskusne holivudske producentkinje Kerol Baum, koja je kritikovala njen izgled i glumačke sposobnosti tokom rasprave nakon projekcije njenog filma iz 1988. "Dead Ringers".

"Ne shvatam Sidni Svini", rekla je producentkinja, i objasnila da je do tog zaključka došla nakon što je pogledala posljednji glumičin film "Anyone But You". "Htjela sam da znam ko je ona i zašto svi pričaju o njoj", dodala je Baum. Romantičnu komediju Anyone But You opisala je kao "negledljivu".

Baum je otkrila da ni njeni studenti na Southern California School of Cinematic Arts nisu mogli dati zadovoljavajući razlog zašto je 26-godišnja zvijezda toliko popularna. "Rekla sam u učionici: 'Objasnite mi ovu djevojku. Nije lijepa, ne zna da glumi, zašto je tolika frka oko nje?' Niko nije imao odgovor", prisjetila se.

Nedugo zatim, Svini je odgovorila na njene kritike. "Kako je tužno da žena koja je u poziciji da podijeli svoju stručnost i iskustvo umjesto toga odluči da napadne drugu ženu. Ako je to ono što je naučila tokom decenije rada u industriji i smatra da je prikladno tome podučavati svoje studente, to je sramotno. Njeno nepravedno omalovažavanje dovoljno govori o karakteru gospođe Baum", rekla je.

"Oprostite što imam sjajne grudi", objavila je nakon toga na Instagramu.

Svini je učestvovala i u filmskim projektima, uključujući "Once Upon a Time in Hollywood" Kventina Tarantina, gdje je tumačila članicu ozloglašene porodice Menson. Poznata je i po tome što se aktivno bavi produkcijom. Osnovala je sopstvenu produkcijsku kuću pod nazivom Fifty-Fifty Films, s ciljem stvaranja projekata koji će isticati ženske likove i perspektive. 2023. godine pojavila se u spotu Rolling Stonesa za pjesmu Angry.

Rolling Stones spot za pesmu Angry Sidni Svini Izvor: Youtube / The Rolling Stones

Pogledajte još fotografija ove atraktivne glumice:

Vidi opis "Izvinite što imam sjajne grudi": Najzgodnija glumica svijeta poslala poruku hejterima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Izumi Hasegawa / Hollywood News Wire Inc. /Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/sydney_sweeney Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Izumi Hasegawa / Hollywood News Wire Inc. /Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: FF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: FF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia/ Br. slika: 7 7 / 7

(MONDO)