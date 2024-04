"NIJE LIJEPA I NE ZNA DA GLUMI" Brutalne prozivke za najljepšu glumicu na svijetu

Glumica iz hit serije "Euforija" i ostvarenja "Anyone but you" na meti kritika producentkinje Kerol Baum

Izvor: Profimedia

Glumica Sidni Svini napravila je pometnju u seriji "Euforija" u kojoj je igrala pored Zendaje, ali i romantičnoj komediji "Anyone but you". O prsatoj plavuši su tokom snimanja kružile glasine da se zbližila s glavnim glumcem Glenom Pauelom, što je ona oštro demantovala, govoreći da je njen vjerenik, angažovan na snimanju, sve vrijeme bio uz nju.

Nedavno su naučnici, govoreći o proporcijama lica i tijela proglasili Sidni za "najljepšu na svijetu", ali njihovo mišljenje ne dijeli holivudska producentkinja Kerom Baum, koja je radila na filmovima "Nevjestin otac".

"Ne shvatam Sidni Svini", rekla je Baumova, rekavši da je pogledala njen film "Anyone but you". "Htjela sam da znam ko je ona i zašto svi pričaju o njoj. Rekla sam i učionici studentima - objasnite mi ovu djevojku: nije lijepa, ne zna da glumi, je l' zato što je zgodna? Niko nije znao odgovor".

(Jutarnji.hr,MONDO)