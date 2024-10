"Žena vara kad je nezadovoljna": Karleuša o aferi s Vranješom i krahu braka s Duškom Tošićem

Jelena Karleuša još jednom je javno progovodila o aferi sa Ognjenom Vranješom, bivšem suprugu Dušku Tošiću, ali i priznala da je zaljubljena.

Jelena Karleuša bila je gošća jednog makedonskog podkasta, gdje je između ostalog, govorila o razvodu od Duška Tošića, ali i o aferi sa Ognjenom Vranješom.

"Ja ni prvog ni drugog muža nisam vidjela na razvodu. Vidjela sam samo njihove advokate. Uvijek sam se pojavljivala na razvodu, ali se moji muževi ne pojave, nego advokati. Možda ne mogu da me pogledaju u oči. Kada je riječ o Dušku, mislim da sam ja učinila sve da se 17 godina naše veze, braka i porodice ne baci u vodu. A on je učinio sve da mi pokaže i dokaže suprotno. I koliko god sam se ja trudila da se to ne raspadne, Duško je bio taj koji je želio da se razvede i da se rasturi naša porodica", ispričala je i nastavila:

"On nije mogao da se nosi sa pritiskom svega onoga što su mediji radili nama i meni. Zašto mi da budemo u dobrim odnosima sad? Trebalo je da se trudi da budemo u dobrim odnosima dok smo bili u braku. Trebalo je da se trudi da se bori za ovakvu ženu, ali ne možeš ti nikoga natjerati da te voli i da na silu bude u braku. Ne možeš nikoga natjerati na silu da ne izlazi i da ne pije, da bude vjeran...".

"Smatram da žena vara samo kada je nezadovoljna, nesrećna i kada ne dobija od muškarca ono što zapravo ona traži. A žena traži samo ljubav i poštovanje. Kad nema ljubavi i može nekako, ali kad nema poštovanja, ne može nikako. Nažalost, ja sam podnijela najveći pritisak i jedan užas mi se desio veliki. Ja sam u tom braku bila jako usamljena i nesrećna, ali došla su djeca i ja sam se tu puno žrtvovala. Duška sam upozoravala na to sve, da će se kajati i da ću mu se osvetiti, ali me nije shvatao za ozbiljno. Prvi put kada sam htjela da mu se osvetim, desila se katastrofa. Taj čovjek sa kojim sam htjela da mu se osvetim zbog mog ličnog nezadovoljstva je skrinšotovao jedan 'fejstajm' video, jer smo se tako gledali, a da ja nisam znala. On me je tim slikama i snimcima ucjenjivao i tražio da se razvedem. Nije ni bitno kako se zove, nije zaslužio ni ime da mu se kaže. To nije muškarac, to je prosto monstrum", poručila je Karleuša i dodala:

"Ja nisam pristala na tu ucenu i on je svim medijima poslao to. Vjerovala sam da to ne može da se desi, ali pogrešno sam procijenila, jer sam mislila da jedan normalan muškarac to ne bi uradio zbog sebe, a ne zbog mene. Čovjek pogriješi. To je bila posebno teška situacija za mene jer je u tom momentu umirala moja majka. Čak sam i rekla tom monstrumu, koji me je tim materijalom ucjenjivao da to ne radi, jer imam dvije ćerke koje su tada bile jako male i išle su u školu i imam bolesnu majku koja mi umire. To ga nije interesovalo. Ne samo da to nije ispoštovao, nego bolje da je pucao u mene. To može da uradi samo čovjek bez srca i koji zaslužuje sve najgore. Mislim da će neka karma kad-tad vratiti takvim ljudima dati ono što zaslužuju. Posljednje što je vidjela moja majka su bile te slike i onda je umrla. Poslije više nije bilo ni bitno", ispričala je Jelena Karleuša u "Lazarov podkastu".

JK je priznala i da je trenutno zaljubljena, ali ne u Baku Praseta - "Da, zaljubljena sam. Nebitno u koga, ali nikako u Baku, kakav Baka. On je fin dečko, sigurno će se pomiriti sa svojom djevojkom. Prase je tad bio toliko pijan da i da smo htjeli da budemo zajedno, on nije znao gdje je. Tako da sam ja uzela svoj sat i otišla, a šta je on radio, rekao je sutradan u lajvu. Rekao je da je jedva čekao da ja odem", zaključila je pop zvijezda koja ovih dana boravi u Sjevernoj Makedoniji, gde će 19. oktobra održati veliki solistički koncert u Skoplju.

