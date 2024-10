"Nikada nismo bili ni plaćeni, ni cijenjeni": Voja Brajović podigao glas, pa progovorio o glumačkoj eliti

Jedan od najpoznatijih, najtalentovanijih i najšarmantnijih srpskih glumaca, Vojislav Voja Brajović, progovorio je o glumačkoj profesiji, pa se dotakao i finansija.

Jedan je od glavnih protagonista serije "Povratak otpisanih" u kojem je tumačio lik Tihog, Voja Brajović govorio je o svojoj profesiji, a dotakao se i finansija, te istakao da "glumci nikada nisu bili ni cijenjeni, ni plaćeni".

"Imamo na hiljade mladih glumaca. Nekad je bilo tri fakulteta u cijeloj Jugoslaviji, na 22 miliona izlazilo je 20, 30 glumaca i glumica godišnje. Onda je svako nalazio svoj put...", rekao je na početku Brajović, a zatim progovorio o finansijama - "Nikad nisu glumci bili ni cijenjeni, ni plaćeni. Mladi ljudi bi da osnuju porodicu! Teško je to...".

"Kad kažem cijenjeno mislim na to da neko zbog toga ima neke privilegije, ne... A plaćeno nije bilo nikad! Ta jedna glumačka elita, koja je nekad bila zaista velika, je mladima danas nepoznata. Svi su bili više vezani za pozorište, tu su se prepoznavali talenti. 'Hajde, Jano, hajde, dušo, kuću da prodamo...', sad bi da prodaju sve samo da se igra", istakao je proslavljeni glumac i dodao:

Voja Brajović

"Kad mi neko sad kaže da bi da se bavi glumom, ako me moli za pomoć, ja njega molim da to ne čini! Ako to neko, ipak, toliko žarko želi, nek provjeri može li iz svoje tople odjeće da uđe u neku hladnoću, da se peče pod reflektorima, da radi sa anginom, da jede hranu sa papira itd... Kroz sve te muke prolazi glumac koji igra, a onaj koji ne igra prolazi kroz još veće muke".

Tokom snimanja "Otpisanih" nije imao ni za hljeb

Iako su "Otpisani" jedna od najpopularnijih domaćih serija svih vremena, Voja se jednom prilikom prisjetio kultne serije i ispričao da Dragan Gaga Nikolić i on od prvog honorara nisu mogli da zarade ni za hljeb:

"Kaskaderi su zarađivali mnogo više od nas. Oni su naplaćivali po padu i najviše su zarađivali, a mi smo ostali siromašni. Mislim da nikad nisam bio siromašniji nego tada. Potpisivali smo ugovore za male pare. Kada sam pokušavao da pregovaram za veći honorar, producenti su mi rekli: 'Ako ti nećeš da potpišeš, ima ko hoće za te pare!'. Nisam imao hljeb da jedem", ispričao je glumac za Informer, dodajući da su konačno profitirali od druge sezone, snimljene četiri godine kasnije:

"Dragan i ja za drugu sezonu zaradili po 30 miliona dinara. Saznali smo da je Pavle (Vuisić) pristao da snima za 20 miliona. Rekli smo Mladenu Todiću da i njemu podigne cijenu na 30 miliona ili ćemo se opasno naljutiti. Pristao je".

(Blic/Mondo)