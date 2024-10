Gore mreže zbog reperovog poteza: 50 Cent govorio o kriminalnim bandama, pa pokazao dvoglavog orla

Reper je gostovao u podkastu gdje se dotakao serije u kojoj igra sa zanimljivim osvrtom na Balkan.

Čuveni američki reper 50 Cent uspio je da napravi haos na mrežama nakon što je gostovao u podkastu "Breakfast Club Power" u kom su govorili o političkoj situaciji u Americi, bandama, organizovanom kriminalu i sličnim temama, sa akcentom na seriju "Power" u kojoj igra, ali je i jedan od kreatora.

Riječ je o kriminalističkoj priči o bogatom vlasniku noćnog kluba iz Njujorka koji ima sve: velike snove, elitnu klijentelu grada i dvostruki život kao kralj narko scene.

I sve to ne bi bilo ništa novo, niti sporno, da u jednom trenutku nije spomenuo Srbe, i pokazao dvoglavog orla.

Kako je ovaj znak karakterističan za Albance, jasno je da je ovaj potez izazvao burne reakcije na TikToku.

Šta je zapravo rekao 50 Cent?

Muzičar se u jednom trenutku dotakao priče o bandama, s obzirom da je i sam bio vođa jedne, ali je svijet kriminala davno napustio. Diskutovao je sa voditeljima podkasta zašto je Amerika toliko opsednuta pričama o mafiji, nakon što su se dotakli.

"Ti nisi u bandi, ne radiš "banda" stvari", rekao je jedan od voditelja", na šta je 50 Cent nastavio priču o organizovanom kriminalu, i kao su zakoni pravljeni da se privedu ljudi iz kriminalnih grupa ali ne i iz velikih organizacija.

"Kada pomisliš na kriminal generalno govoreći, kada kažem riječ organizovani, to znači da je riječ o nekome inteligentnom. Zato, kada kažem organizovani kriminal, jedino ti padaju beli američki Italijani. Ne pomisliš na trijade, ne misliš na Ruse, nijednu drugu etničku grupu, Srbe...", obašnjava 50 Cent pokazavši dvoglavog orla u trenutku kada je spomenuo naš narod.

50 Cent je istakao da brojni članovi bandi zarađuju ogroman novac, ali ne mogu da se smatraju pod organizovanim kriminalom jer "nisu inteligentni".

Reper je istakao da nikada nije vidio da je iko od ljudi iz bandi uspješan. "U istoriji bandi ne postoji niko ko je postigao uspjeh. Zato nisam tamo", dodao je, kako se priča razvijala.

Naravno, od trenutka kada je snimak ugledao svjetlo dana, ljudi su počeli da dijele isječke, a komentari su se samo ređali.

"Da li on zna da je to albanski simbol", pitao je jedan od komentatora, a drugi su se nadovezali. "To je stari srpski simbol, Albanci su ga ukrali", a reakcije su se samo ređale.

"Kao Albanca, ovo me vrijeđa", "Kosovo je Srbija, to zna i 50 Cent", "To je srpski orao, hvala 50 Cent", "On je naš", "50 Cent zna istoriju", "Eto vidite da su Albanci u stvari Srbi", "Albanci koji se ljute kad neko pokaže orla rukama, a da nema asocijaciju na Albaniju (pola evropskih zemalja ima orla na zastavi i takav simbol)", "Imaš poene od nas Srba", "Stari srpski orao", pisali su ljudi.

Sa druge strane, mnogi su mišljenja da je 50 Cent zapravo podržao albanski narod. Šta vi kažete?

