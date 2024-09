Sukob 50 Centa i Didija traje godinama: Sve je počelo 2006. optužbama oko ubistva, votke i poziva u šoping

Didi je molio 50 Centa da se druže, a evo kako je sve krenulo nizbrdo...

Kurtis Džekson, poznatiji pod imenom 50 Cent, radi na dokumentarnoj seriji o optužbama protiv Šona Didija Kombsa, koja će biti dostupna na Netflixu. Na "X"-u je najavio ovaj projekt, pa iskoristio priliku da ismije Didijevu situaciju.

"Uskoro stiže! LOL", napisao je reper uz fotku bočice bebi ulja na kojoj piše "Diddy oil", aludirajući na činjenicu da je u Didijevim vilama policija pronašla više od 1000 bočica bebi ulja i lubrikanata.

Dok Didi čeka suđenje za reketiranje, trgovinu ljudima i se**sualno zlostavljanje, mnoge nakon objava 50 Centa zanima njihova prošlost i zašto su u svađi.

Sve je počelo 2006.

50 Cent se nikada nije ustručavao da kaže ono što mu je na umu, pa je iznio da smatra da je Didi znao za ubistvo Notoriusa B.I.G.-a 1997. U svojoj pjesmi "The Bomb", 50 Cent repuje o ubistvu Bigija Smolsa, i kaže da Didi zna ko ga je ubio. Ipak, ove tvrdnje su neosnovane, i nema dokaza koji bi sugerisali da je Didi bio upleten u Bigijevo ubistvo. Didi je kontinuirano poricao bilo kakvu upletenost.

Svađa oko votke

50 Cent i Didi su zasebno imali poduhvate u industriji alkohola. Didi je suvlasnik Ciroca od 2007, a 50 Cent je osam godina kasnije postao zastupnik Effen Vodke.

"Puff's čak ni nije votka. To je grožđe i piše 'napravljeno s votkom', znate šta govorim? Effen se pravi od pšenice iz Holandije i destiluje se pet puta tako da ima puno manje šećera. To je pravi način. A kasnije, kad vas zaboli glava jer ste popili punu bocu Ciroca... Rekao sam vam da sam pametniji", rekao je 50 Cent.

Poziv u šoping

50 Cent tvrdi da mu je Didi jednom ponudio da ga odvede u šoping. "Rekao mi je nešto prije mnogo vremena na vjenčanju Krisa Lajtija. Rekao mi je da će me odvesti u šoping. Pogledao sam ga i rekao: 'Šta si upravo rekao? Pusti me čovječe, prije nego što učinim nešto. Natjeraćeš me da upropastim vjenčanje.' Ne. To je nešto što dečko kaže djevojci", prepričao je 50 Cent događaj. Didi je potvrdio da ga je zvao u šoping: "Mislio sam da mu treba odjeća."

Didi je nakon toga negirao da su u svađi. "On me voli. Ne vidite da me voli? Stvarno mislite da je to mržnja? Znate da me voli", rekao je Didi u emisiji The Breakfast Club. Ranije je tvrdio da Didi ne zna šta govori. Kada mu je rekao da "trebaju da se zabavljaju", 50 je izjavio da mu je bilo neprijatno.

Didi pitao 50 Centa da ga vodi u šoping Izvor: Youtube / Tap_In_With_TVickz_MrsDean

Didi je nastavio da ga moli da budu prijatelji

"On i ja bismo mogli biti prijatelji, ali, on to ne želi. Želim biti njegov prijatelj kako bih ga mogao naučiti svemu što znam, kako bi bolje zarađivao s obzirom na to da ja najviše zarađujem", kazao je Didi i našalio se: "Yo, 50 Cent, molim te, budi moj prijatelj. Slamaš mi srce. Molim te, budi mi prijatelj."

Reakcija 50 Centa na pretres Didijeve kuće

50 se odmah oglasio kada su se pojavile vijesti da je u toku pretres kuće Šona Kombsa. "Ne dolaze osim ako nemaju slučaj", kazao je.

Now it’s not Diddy do it, it’s Diddy done ‍♂️they don’t come like that unless they got a case. •https://t.co/jnbpt4Vpb3pic.twitter.com/xqqKVITWv6 — 50cent (@50cent)March 25, 2024

Kada je objavljeno da je 1000 boca bebi ulja pronađeno u pretresu, našalio sena "X"-u: "Evo me pravim društvo Dru Barimor, i ja nemam 1000 boca lubrikanata u kući".

Here I am keeping good company with@DrewBarrymoreTVand I don’t have 1,000 bottles of lube at the house •https://t.co/jnbpt4Vpb3pic.twitter.com/JEo2zqRe4Q — 50cent (@50cent)September 17, 2024

U međuvremenu je Didijev advokat Mark Agnifilo rekao za TMZ: "Ne znam otkud brojka od 1000. Ne mogu zamisliti da se radi o hiljadama i nisam baš siguran kakve veze ima bebi ulje s tim." Dodao je da "Amerikanci kupuju na veliko, pa tako i on. Sve što se dešavalo bilo je uz pristanak".

Stiže i dokumentarac

Dokumentarac o Didiju je režirala Aleksandria Stejplton, jedan od glavnih producenata je Cent, a trenutno je u produkciji. "Ovo je priča sa značajnim uticajem. To je složen narativ koji se proteže kroz decenije, te nisu samo naslovi ili isječci koje smo do sada vidjeli”, rekli su 50 Cent i Stejplton u ekskluzivnoj izjavi za Variety.

"Ostajemo čvrsto predani davanju glasa onima koji nemaju glas i predstavljanju autentičnih perspektiva. Iako su optužbe uznemirujuće, pozivamo sve da se sjete da priča Šona Kombsa nije priča o hip-hopu i njegovoj kulturi. Cilj nam je da osiguramo da individualna djela ne zasjene šire doprinose kulturi", dodali su.

Prihodi od dokumentarca, rekao je 50 Cent, biće iskorišteni za podršku žrtvama se**ualnog zlostavljanja.

Pogledajte još fotografija ozloglašenog repera:

