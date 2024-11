Usijali se komentari: Sve oči uprte u Bena Afleka, prvi put spomenuo ženu poslije razvoda

Ben Aflek je gostovao u uključenju u kojem je dobio pitanje o bivšoj ženi, pjevačici i glumici Dženifer Lopez

Izvor: Instagram/jlo

Ben Aflek, bivši muž Dženifer Garner, a odnedavno i bivši muž Dženifer Lopez, uključio se u emisiji sa kolegama Metom Dejmonom i Kilijanom Marfijem, kako bi pričao o svom novom filmu "Small things like these".

Voditeljka je iskoristila priliku da ga priupita i o drugom projektu njegove producentske kuće, filmu "Unstoppable" u kojem igra i njegova bivša žena Dženifer Lopez.

Glumac se nakon razvoda nije oglašavao u medijima, a poznato je i da je prije razvoda napustio zajedničku kući i iznio sve svoje stvari.

Internet se sada usijao od komentara, kada je Ben Aflek pričao o projektu koji je producirao, a igra Lopezova.

"To je malo drugačiji film od ovog, ali umjetnici koji su radili na njemu, radili su to s velikom strašću. Bili Goldenberg i Dženifer i Don Čidl, Bobi Kanavale - svi su bili jako strastveni", rekao je Aflek i dodao kako je "Unstoppable" još jedan primjer filma na koje su on i njegov kolega Met Dejmon ponosni. Istakao je i da je Dženifer "spektakularna", nakon čega su krenuli komentari.

"Šta da kaže kad je on producent? Da je užasna?", glasio je jedan od komentara.

Pogledajte:

Ben Aflek o Dženifer Lopez Izvor: Youtube / Entertainment Tonight

(MONDO)