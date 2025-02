Pljačkao banke, učio da bude makro i krišom oženio Srpkinju: Luda životna priča repera i rekordera hit serije

Ajs Ti od siročeta do legende rep muzike i muškarca koji je lud za svojom ljepšom polovinom

Trejsi Loren Merou (67), poznatiji kao Ajs Ti američki je reper i glumac, a od prije dvije decenije i srpki zet.

Karijeru je počeo osamdesetih godina prošlog vijeka, kao andergraund reper, da bi prvi ugovor potpisao 1987.godine i objavio prvi album "Rhyme Pays".

Sljedeće godine je osnovao izdavačku kuću Rhyme $yndicate Records i objavio novi album "Power", koji je postao platinast.

Uslijedela su izdanja "The Iceberg/Freedom of Speech... Just Watch What You Say!", "O.G. Original Gangster" i "Home Invasion".

1990. godine je osnovao hevi metal bend "Body Count", a dvije godine kasnije se našao u centru kontroverze zbog pjesme "Cop Killer". Sa bendom je izdao još osam albuma, posljednji 2024. godine "Merciless".

Kada je glumačka karijera u pitanju, Ajs Ti je igrao manje uloge u filmovima "Breakin" , "Breakin' 2: Electric Boogaloo and Rappin", prije nego što je dobio glavnu ulogu u ostvarenju "New Jack Siti", u kojem je igrao detektiva Skotija Epltona.

Uloga po kojoj ga svi znamo, svakako je ona iz serije "Law and Order: Special Victims Unit", u kojoj igra detektiva narednika Odafina Tutuolu.

Zahvaljujući ovoj ulozi, reper drži rekord za glumca koji se najduže u istoriji zadržao u istoj ulozi.

Zbog supruge Koko obreo se u rijalitiju – doduše, sopstvenom, u kojem su prikazivane scene iz njegovog svakodnevnog života – “Ice loves Coco”, koji je emitovan tri sezone.

Izgubio majku, pa oca, rastao s kućnom pomoćnicom

Trejsijev otac je radio kao mehaničar, majka mu je preminula kada je bio u trećem razredu. Rastao je uz oca i kućnu pomoćnicu. Kada je imao 13 godina, preminuo mu je i otac.

Merou je tada otišao da živi kod tetke, a potom kod druge, koja je živjela u ekskluzivnom naselju u Los Anđelesu. Dijelio je sobu sa rođakom Erlom, sve dok Erl nije otiša na koledž. Od tada je volio da sluša rok muziku, a zbog brata od tetke je zavolio i hevi metal.

Razlikovao se od ostalih srednjoškolaca, jer nije pio, pušio, konzumirao narkotike… a u to vrijeme je bio i jak uticaj bandi. Iako nikada nije bio član nijedne bande, često je povezivan sa jednom od njih.

U tom periodu je počeo da čita romane Iceberg Slima, koje je učio napamet i recitovao prijateljima, a jednom prilikom mu je jedan od njih rekao “daj još malo tog Ajs Tija, zbog čega je i dobio nadimak po kojem ga danas zna cijeli svijet. Njegova muzička karijera je počela u srednjoj školi, u bendu pjevača The Precious Few iz Krenšo srednje škole. Pevači su bili i Tomas Barns, Ronald Robinson i Lapekas Mejfild.

1975, kada je imao 17 godina, Merou je počeo da dobija očevu penziju, i iskoristio je taj novac da iznajmi stan – 90 dolara mjesečno. Prodavao je kanabis, krao kola, kako bi zaradio još novca, ali nije mogao da zaradi dovoljno da bi izdržavao i svoju djevojku koja je bila trudna.

Ovo je ćerka iz prvog braka:

HAPPY BIRTHDAY to my 1st born baby daughter!@T_TEA_VI love you to death. Have an incredible Birthday ❤️❤️❤️pic.twitter.com/IoggrlCwXl — ICE T (@FINALLEVEL)March 20, 2023

Ukrao tepih i učio da bude makro

Kada mu se rodila prva ćerka, prijavio se u vojsku, u oktobru 1977. godine. Dok je bio u vojci, našao se u grupi vojnika koja je optužena za krađu tepiha. Dok je čekao suđenje, dobio je bonus ček od 2.500 dolara, i pobjegao je iz vojske. Vratio se mjesec dana kasnije, nakon što je ukradeni tepih vraćen. Prošao je bez kazne.

Dok je bio u vojsci zainteresovao se za hiphop muziku. Čuo je numeru The Sugarhill Gang-a "Rapper's Delight" koja ga je inspirisala da piše i izvodi hiphop muziku.

Jedno vrijeme je bio stacioniran na Havajima, gde je upoznao makroa Meka. Meku se dopalo što Ice T recituje Iceberg Slima, i naučio ga je kako da postane makro. Tada je jeftino kupio i muzičku opremu, s kojom je počeo da nastupa.

Predpostavljeni u vojci su mu saopštili da će biti časno otpušten iz vojske ranije, jer je samohrani otac. Nakon dvije godine i dva mjeseca, napustio je vojsku.

Izvor: Instagram/JimmyFallon

Kada je gostovao u emisiji Adama Korole 2012. godine, reper je otkrio da je posle napuštanja vojske našao posao – pljačkaš banaka. Objasnio je da “samo divljaci pljačkaju kase” i da su on i njegovi saradnici, “išli pravo na sef”.

2010. godine je greškom uhapšen. Kada se pojavio na suđenju, sve otpužbe su odbačene, a reper je tada dao izjavu: “Ulični kredibilitet nema ništa s tim što si bio u zatvoru, već s tim što nikada nisi bio u zatvoru”.

Radio je kao DJ, počeo da postaje poznat zbog repovanja, a kada je raskinuo sa devojkom Kejtlin Bojd, vratio se životu kriminalca i pljačkao je zlatare sa prijateljima iz srednje škole. Kasnije je objasnio da su se prijatelji pravili da su mušterije, a onda bi porazbijali stakla na vitrinama i krali nakit.

Njegovi prijatelji su uhapšeni i osuđeni. Jedan od njih nije želeo da kaže da je prodavao i Ajs Tijevu robu, zbog čega mu je ovaj bio zahvalan, jer je mogao da se posveti rep karijeri za to vrijeme. Doživio je saobraćajnu nesreću ubrzo poslije toga i zbog toga što uz sebe nije imao dokumenta, bio je zaveden u bolnici kao Džon Do. Kada je pušten iz bolnice, rešio je da napusti kriminal potpuno i posveti se muzičkoj karijeri.

Ubrzo je pobedio na jednom takmičenju, kao DJ Trejsi, a ostalo je istorija…

July 28th, 1987 Ice T released his debut album Rhyme Payspic.twitter.com/HtYlKmnzg7 — 90’s Hip Hop Raised Me (@ilovehiphop_88)July 28, 2023

Krišom se oženio Srpkinjom

Kada je Ajs Ti snimao spot 2001. godine, upoznao je Koko Ostin, prsatu plavušu porijeklom iz Srbije na setu. Upoznao ih je zajednički prijatelj, a samo par mjeseci kasnije, par se venčao u kapeli u Las Vegasu. Ceremoniji su prisutvovali samo sveštenik i pijanista.

Pravo vjenčanje je usledilo pet godina kasnije, opet u Las Vegasu, s jednom razlikom – ovog puta su dobili vjenčani list.

Par je dobio ćerku Šanel Nikol, koju su fanovi mogli da vide u pomenutom rijalitiju "Ice voli Koko".

Ice i Koko su aktivni na društvenim mrežama gdje dijele slike i snimke iz privatnog života. Koko je u jednom intervjuu rekla da je Ice bio neraspoložen na dan kada ga je upoznala i da je ona zapravo bila razlog što ju je prijatelj i upoznao s njim – da bi se oraspoložio.

Sam reper je priznao da ne voli često da upoznaje ljude, jer “mora da se pravi da je fin”, ali da se sve promijenilo kada je nju vidio.

Prisjetio se i da ju je pitao da li bi se ikada zabavljala sa reperom, a ona je odgovorila “da, ako bi bio fin”.

"Pa, dušo, nema finijeg od mene", rekao je reper i kasnije sam sebe pitao "odakle mi ta rečenica". "Mislio sam da je slatka, ali ja sam sam sebe ostavio u čudu odakle mi te rečenice kojima je muvam".

Nedugo nakon vjenčanja Ice je morao da se vrati u Njujork na snimanje hit serije “Law and order”, a Koko je ostala u Kaliforniji gdje je radila kao model. Vezu su održavali na daljinu, ona bi sve češće dolazila u Njujork kako bi bila s njim.

"Nikome nismo rekli da smo se vjenčali, nismo želeli da povredimo ničija osećanja i ćutali smo. Nikad neću zaboraviti kako me je gledao kada smo bili u kapeli sa sveštenikom i pijanistom… zaplakao je dok je pričao, onda sam ja plakala…", pisala je Ostinova u svom blogu.

Prvi put u javnosti su se pojavili 2002. godine, a samo dvije godine kasnije, Ostinova se pojavila i u jednoj epizodi serije Red i zakon. 2007. godine su fanovi serije mogli ponovo da je vide u epizodi "Fight" u kojoj je igrala Trejsi Bel, ženu UFC šampiona, a posljednji 2012. godine.

Koko Ostin u seriji Law and order Izvor: YouTube/cocosworld

"Kad god ona dođe na set, nekako se svi potrude da dođu na vrijeme", šalio se Ice T jednom prilikom.

Kontroverze zbog dojenja

Koko i Ice su ćerku Šanel dobili 2015. godine. 2017. godine je malena Šanel čak prošetala modnom pistom pored mame,a uslijedile su mirne godine roditeljstva, rada na seriji, rijalitiju…

2021. godine su proslavili 20 godina braka, koju su proslavili u odabranom krugu prijatelja, među zvanicama je bila I Ice Tijeva prva ćerka Teša. Iste godine je javnost bila zapanjena izjavom Ostinove da i dalje doji ćerku, koja je tada imala 5 i po godina. Javnost se obrušila na nju, a Ice T je sta u njenu odbranu.

"Samo da vas obavijestim, hranimo Šanel hranom! Samo ponekad voli da sisa. Volim I ja", napisao je reper u Instagram postu, da bi potom dodao:

"Šta vas briga za moje dijete? To je toliko čudno. Aj, sad, vratite se u vaše podrume".

Izvor: Instagram/Coco

Koko je kasnije objasnila da je to stvar bliskosti i da njihova ćerka jede čvrstu hranu kao i ostala djeca. "Što da joj to oduzimam ako joj to nešto znači. Ako ne želi da sisa, super, neka stane, ali neću je terati”, rekla je Koko.

Prije dvije godine, reper je emotivnim postom čestitao ženi 44.rođendan.

Izvor: Instagram/Coco

“Hvala ti što si moj partner, ljubav i supermama. To si najdivnija osoba koju sam u životu upoznao i iskreno, svake godine si još bolja. Volim te”, napisao je reper, da bi u jednom intervjuu otkrio tajnu braka i uporedio ga sa snimanjem filma.

“Biće zabavnih, smiješnih scena. Biće tužnih scena. Teških scena. Biće i akcionih scena. Većina ljudi danas je potpisuje ugovor za snimanje cijelog filma - tu su samo dok su dobre scene, poslije odu”.

Ko je Koko?

Slavna plavuša je sa samo 18 godina krasila naslovnicu časopisa posvećenog kupaćim kostimima. Sada već davne 1997. godine Koko je počela da i da farba kosu u plavo, ali i da mijenja svoj izgled.

Iako je često negirala da se podvrgla plastičnim operacijama i da svoju veliku zadnjicu (koja joj je zaštitni znak) duguje vježbama, drastična razlika u nekadašnjem i sadašnjem starletinom izgledu odmah se primjećuje. Jednom prilikom priznala je da je samo grudi radila, i po njenim riječima to je sve.

Pogledajte kako je nekad izgledala:

"Grudi sam povećala jer sam htjela da skrenem pažnju sa velikih bokova. Tad se smatralo da si debeo ako imaš veliku zadnjicu, a ja nisam htjela da me smatraju debelom", izjavila je Koko Natali Ostin, kako je starleti pravo ime.

Brak s reperom bio je odskočna daska za Koko, a njene ogromne obline te koje su joj prokrčile put ka slavi. Upravo je njena specifična figura očarala i Ajsa, što je i sam priznao jednom prilikom.

Izvor: Instagram/Coco

"Prvo sam primijetio njene zube, pa velike grudi, a onda se okrenula, pa mi je za oko zapala i njena velika zadnjica. Počeli smo da razgovaramo i odmah sam shvatio koliko je mila", rekao je reper jednom prilikom.

Dva mjeseca od prvog sastanka par se obavezao na večnu ljubav, a iako se ovo činilo kao brzopleta odluka, ispostavilo se da je bila prava i danas važe za jedan od najskladnijih brakova u Holivudu.

"Između nas je postajala intenzivna fizička privlačnost, ali tada sam već bio u fazi života kada sam se želio da se smirim. Želio sam partnerku za život, a ne lijepog psihopatu", rekao je Ajs Ti, a bezbroj puta je pokazao koliko voli i poštuje svoju suprugu.

"Svjestan sam predrasuda koje ljudi imaju prema Koko, misle da je divlja i da samo želi dobro da se zabavi. Ali, ona je dobra i iskrena žena, najbolja osoba koju sam upoznao. Znam da možda misle i kako ja u dvorištu palim leševe, dok je Koko striptizeta na rođendanskim zabavama, ali mi smo samo običan par koji radi obične stvari. To ste mogli da vidite i u našem rijalitiju i mislim da su napokon shvatili da nismo ništa drugačiji od ostalih", rekao je jednom prilikom reper.

Izvor: Instagram/Coco

Srpsko porijeklo

Inače, dugo se i polemisalo o poreklu Koko Ostin, koja otkrila da je sa ovih prostora još prije mnogo godina, kada je na Tviteru podijelila staru fotografiju.

"Na ovoj slici sam brineta i imam 14 godina. Mislim da baš i ne izgledam kao Srpkinja. Inače, to je zemlja iz koje su došli moji preci", izjavila je tada Ostinova.

Potom je istu sliku podijelila i na Fejsu, i dodala da je kao dijete često bila muškobanjasta, te da joj je trebalo mnogo da prihvati svoju ženstveniju stranu.

Ona je pre nekoliko godina i posetila Beograd ponovo, a njen suprug Ajs Ti redovno nastupa širom Balkana i redovno ističe da obožava naše ljude.

"Prvi put sam tu nastupao 1994. sa grupom Public Enemy. Kasnije sam dolazio sa Body Count-om i uvek imamo odlične nastupe. Supruga mi vuče korene iz Srbije pa sam dijelom vezan i za regiju", rekao je Ajs Ti nedavno.

