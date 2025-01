Uhapšen slavni reper: Busta Rhymes navodno prebio asistenta jer je bio na telefonu tokom radnog vremena

Busta Rhymes predao se vlastima nakon što je optužen za napad na svog asistenta.

Izvor: udo salters photography/Shutterstock

Reper Busta Rhymes (52) predao se vlastima nakon što je optužen za napad na svog asistenta. Prema izvještaju TMZ-a, incident se dogodio u petak u stambenoj zgradi u Nujorku.

Navodno je Busta izgubio živce jer je njegov zaposleni, 50-godišnji Dašiel Gejbls,bio na telefonu tokom radnog vremena, zbog čega ga je nekoliko puta udario šakom u lice. Navodni napad ostavio je Gejblsa s otečenim lijevim okom, što je prijavio policiji.

U utorak se Busta Rhymes, pravim imenom Trevor Tahiem Smit Džunior, suočio sa tri optužbe za napad zbog svojih navodnih postupaka. Iako Gejbls izbegava davanje izjava medijima o detaljima incidenta, u razgovoru za New York Post je izjavio da neće rizikovati ugrožavanje svog slučaja.

Izvor: bustarhymes/instagram

"Ne želim da uništim spor"

"Možda kasnije. Možda u budućnosti. Ne mogu uništiti svoj spor. Jednostavno nije vredno toga. Članak u novinama naspram šest ili sedam miliona dolara nagodbe? Neću da rizikujem, žao mi je", rekao je.

New York Post izvještava, da će Smit biti pred sudom 2. februara zbog navodnog napada.

Busta Rhymes se još nije oglasio povodom ovog slučaja, ali je vrlo aktivan na društvenim mrežama. Reper često objavljuje na svom Instagramu i promoviše svoj novi singl s YG Marlijem pod nazivom "Treasure and Gold". Osim toga, promoviše i svoj najnoviji projekat, "Dragon Season".

"Blagoslovi ne prestaju, pa ni mi nikada nećemo stati. Nikada! Uvijek treba da znate i zapamtite da onoga koga Bog blagoslovi, nijedan čovjek ne može prokleti", napisao je Busta u opisu posta kojim je najavio svoja dva nova projekta.

Njujorški reper već je imao sličan incident - 2015. godine je uhapšen jer je zaposlenog u teretani gađao proteinskim napitkom.

