Pi Didi zgrabio Kejt Mos za vrat, u ruci drži bijelu tabletu: Pojavile se skandalozne fotke sa mračnih žurki

U vreme nastanka fotografije iz 1999. Mos je upravo raskinula sa glumcem Džonijem Depom.

Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fotografija Šona 'Didija' Kombsa koji drži nešto što izgleda kao pilula pored ramena manekenke Kejt Mos izazvala je široku diskusiju na internetu.

Fotka sa proslave 40. rođendana vrhunskog agenta za talente Pola Roulanda u Njujorku 1999. godine, prikazuje Kejt naizgled nesvjesnu da osramoćeni reper drži mali beli predmet blizu nje.

Diddi - koji se sada suočava sa decenijama zatvora zbog mučnih optužbi za se*sualne zločine - zgrabio je manekenku za vrat na slici, snimljenoj u Victor's Cafeu, kubanskom restoranu i noćnom klubu u centru Menhetna.

Izvor: DC / Backgrid UK / Profimedia

Kasnije te iste noći, druga slika sa podijuma za igru je prikazivala Moss kako pleše i vrti se sa drugim gostima. Slika je kružila društvenim mrežama nekoliko puta otkako je Combs uhapšen u Njujorku u septembru. Nema nagoveštaja da je Kejt ikada bila svjesna bilo kakvog Diddijevog navodnog nepravde.

U vrijeme fotografije iz 1999. Mos je upravo raskinula sa glumcem Džonijem Depom. Dugo se pričalo da je koristila drogu tokom svojih godina formiranja, a činilo se da se čak i šalila o uzimanju kokaina tokom događaja 2022. godine.

Slavna manekenka (50) je jednom prilikom rekla da je odustala od pomenutih žurki zbog zdravog načina života.

Podsjetimo, Didi je ostao iza rešetaka nakon hapšenja pre tri mjeseca, optužen je za se*sualnu trgovinu i reketiranje uključujući drogiranje i silovanje žena. Reper negira optužbe.

Izvor: EH1 / Backgrid UK / Profimedia

Kejt je provela godine u centru pažnje kao deo "louche" modnog svijeta, a najgore je prošla fotografija pored linija bijelog praha 2005. godine, što je dovelo do naslova "Kokain Kejt."

Nakon skandala, Kejt je napustila sedam kompanija, uključujući Chanel, Burberri i H&M, i godinama je radila na tome da vrati svoj imidž u javnosti.

Godinu dana pre njene fotke sa Didijem u Njujorku, Moss se takođe prijavila u londonski centar za rehabilitaciju poznatih ličnosti The Priori, jer se navodno borila da prihvati raskid sa Depom.

Vidi opis Pi Didi zgrabio Kejt Mos za vrat, u ruci drži bijelu tabletu: Pojavile se skandalozne fotke sa mračnih žurki Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Brian Zak / Newscom / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Posljednjih godina pre hapšenja, Didi je tvrdio da je provodio "nadrealne" noći sa Mos u Parizu.

"Ponekad ću biti u studiju do 3 sata ujutro – ili ću biti u Parizu na modnim revijama i, znate, samo se družim do jutra sa Naomi Kembel i Kejt Mos. Ta vremena su uvijek nadrealna", rekao je reper za Into The Gloss 2015. godine.

Predstavnici Kejt Mos nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

(Dailymail.co.uk/ Mondo)