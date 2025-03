Brus Vilis proslavlja rođendan: Kćerka podijelila potresnu poruku

Legendarni Brus Vilis danas slavi ulazak u osmu deceniju, iako mu se stanje u posljednjih par godina drastično promijenilo.

Brus Vilis koji danas slavi 70. rođendan, zaista je jedna od najvećih ikona Holivuda. Njegov put do slavne karijere nije bio lak, no kroz godine je izgradio reputaciju kao jedan od najpoznatijih akcionih junaka. Od uloga u filmovima kao što su "Die Hard" (1988), koji je postao kultni klasik, do raznih drugih hitova, Vilis je pokazao nevjerovatnu svestranost i talent.

Njegova karijera nije samo bila ispunjena akcionim ulogama, imao je i značajne uloge u dramama i komedijama, poput "The Fifth Element" (1997) i "Unbreakable" (2000). Osim toga, dokazao je svoju sposobnost i u komičnim ulogama, kao što je u "The Whole Nine Yards" (2000).

Njegov privatni život i dalje izaziva pažnju. Privatno je prošao kroz teške trenutke, uključujući dijagnozu afazije, neurološkog poremećaja koji utiče na govor. Bez obzira na to, Brus Vilis ostaje voljeni i poštovani lik, a njegov doprinos filmu i pop kulturi ne može se zanemariti.

Sretan 70. rođendan Bruse!

Brusov rani život oblikovao je njegovu kasniju karijeru na vrlo neobičan način. Rođen u Idar-Obersteinu, tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj, od američkog oca i njemačke majke, Vilis je odrastao u radničkoj porodici u Nju Džersiju. Iako su mu početni dani bili obilježeni životom u vojnom okruženju zbog očeve službe, pravi izazovi počeli su kasnije, kada je Vilis, tokom svoje mladosti, razvio mucanje.

Ironično, tačno ono što mu je predstavljalo izazov u svakodnevnom životu, postalo je ključ za njegov budući uspjeh. Brus je kroz glumu na školskoj pozornici uspio da prevaziđe svoj problem s mucanjem. U toj fazi svog života, gluma mu je omogućila ne samo da se oslobodi svog straha, već i da pronađe svoj pravi poziv. Taj trenutni izlaz iz nesigurnosti postao je temelj za njegovu kasniju karijeru u Holivudu, gdje je postao poznat po svojoj svestranosti i snazi koju je unosio u svoje uloge.

Ovaj rani životni izazov, koji je mogao da obeshrabri mnoge, zapravo je bio motivacija za Brusa Vilisa da nastavi da razvija svoje talente, a kasnije, iako nije bilo lako, postao je jedno od najvećih imena u filmskoj industriji.

Njegova odluka da se preseli u Njujork, i krene na glumački put uprkos početnim teškoćama bila je ključna tačka u njegovoj karijeri. Za svoju izvedbu kao Dejvid Adison, Bruce Vilis osvojio je nagradu Emi, kao i Zlatni globus, što je značilo veliki preokret u njegovoj karijeri. "Moonlighting" nije samo lansirao Vilisa u zvjezdanu orbitu, već je postavio temelje za njegovu kasniju dominaciju u akcijonim filmovima.

Uspon akcione ikone nije stao samo na prvom filmu. Uloga Džona Meklejna postala je nešto što je obilježilo njegovu karijeru, a on se vratio toj ikoni u još četiri nastavka serijala - "Die Hard 2" (1990), "Die Hard with a Vengeance" (1995), "Live Free or Die Hard" (2007) i "A Good Day to Die Hard" (2013). Svaki od nastavaka proširio je njegovu popularnost i učvrstio status kao kralja akcije.

Kroz lik Meklejna, stvorio je junaka kojeg publika voli: pametnog, hrabrog, duhovitog, ali i ljudskog, jer nije bio tipični "nepobjedivi" akcioni junak, već je kroz svaki film prolazio kroz stvarne fizičke i emocionalne izazove. Serija filmova "Die Hard" ostala je jedan od ključnih trenutaka u njegovoj karijeri, i do danas se smatra jednim od najvažnijih naslova u akcionoj kinematografiji.

Osim što je postao jedan od najvažnijih glumaca svog vremena, Vilis se okušao i u muzičkoj industriji. Godine 1987. objavio je svoj prvi album The "Return of Bruno", koji je bio kombinacija popa i bluza. Album je postigao umjeren uspjeh, a singl "Respect Yourself" postao je popularan, dok je njegov muzički angažman bio poznat i po humorističnom pristupu. Iako Vilis nikada nije postao ozbiljan izvođač, njegov pokušaj u ovoj industriji pokazao je njegovu svestranost i želju da se isproba u različitim vrstama zabave. Mnogi pamte sentimentalne "Under the Boradwalk" i "Save the last dance for me".

Privatni život

Privatni život, kao i njegov profesionalni, bio je često pod povećalom javnosti, posebno njegov brak s glumicom Demi Mur. Njihov brak, koji je trajao od 1987. do 2000. godine, bio je jedan od najpoznatijih i najpraćenijih u Holivudu. Par je bio poznat po svom medijskom statusu i kao jedan od najmoćnijih parova u šoubiznisu u to vrijeme. Zajedno imaju tri ćerke: Rumer, Skaut i Talulu, koje su i danas prisutne u javnom životu, s Rumer, koja je takođe postala glumica, najpoznatija među njima.

Nakon razvoda, Brus je nastavio porodičnu povezanost s Demi, a njihov odnos ostao je prijateljski i nakon što su krenuli različitim putemima. Vilis je nastavio biti prisutan u životima svojih kćerki, podržavajući ih u njihovim karijerama i ličnim izazovima.

Nakon braka s Demi, 2009. godine oženio se sa modelom i glumicom Emom Heming, s kojom ima dvije kćerke, Mejbel Rej i Evelin Pen. Njegova porodica je bila vrlo važan dio njegovog života, a privatnost i briga za porodicu uvijek su mu bili prioriteti.

Brus Vilis sa porodicom i decom

No, izazovi nisu izostali ni u njegovom ličnom životu. Godine 2022. Vilis je objavio da mu je dijagnostikovana afazija, neurološki poremećaj koji utiče na sposobnost govora i razumijevanja jezika. Ova dijagnoza, koja je ozbiljno uticala na njegovu sposobnost da nastavi karijeru u filmskoj industriji, dovela je do toga da se povukao iz glumačkog života. Uprkos ovoj poteškoći, njegova porodica je bila izvor podrške, a Brus je bio okružen ljubavlju svojih supruga, kćerki i porodice.

Rumer Vilis, njegova najstarija kćerka, obavijestila je javnost o stanju svog oca samo dan prije nego što će zvijezda proslaviti svoj 70. rođendan, u srijedu, 19. marta.

Podijelila je: "On se dobro drži. Mislim, očigledno, kao i mnogi ljudi u Kaliforniji, ono od čega se svi najviše plašimo su požari, i želimo da se uvjerimo da je sve u redu. Zato što je moja porodica jako bliska, mislim da je ono što je zaista lijepo način na koji stojimo jedni uz druge, to je tako divno, jer zaista jesmo tim."

Rumer je potom pohvalila odnos između Brusa i Demi, iako su se razveli nakon 13 godina braka. "Mislim da je ono za što sam najviše zahvalna to što su, čak i kada su se razveli, stvorili tako lijepu osnovu,dajući prioritet meni i sestrama, da nikada nisam imala osjećaj da moram da biram, niti su igrali jedno protiv drugog."

Takođe je izrazila: "Mi smo porodica, i mi smo i dalje veoma snažna porodica, bez obzira na sve..."

