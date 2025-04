Zdravko Mamić (65) u transu na Breninom nastupu: Pravio haos sa 27 godina mlađom djevojkom

Posebno ga je pogodila "Jugoslovenka", a morao je i da zagrli i poljubi Brenu.

Bivši izvršni direktor fudbalskog kluba "Dinamo" Zdravko Mamić pojavio se sinoć na nastupu Lepe Brene na Jahorini, a njegovo ponašanje nije moglo da prođe neopaženo – energičnim veseljem skrenuo je pažnju svih prisutnih.

Mamić je na koncert došao u društvu svoje 27 godina mlađe djevojke Jelene, kao i prijatelja, i zajedno su uživali u atmosferi koju je napravila folk zvijezda. Tokom cijelog nastupa, Mamić je igrao tik pored bine i sve vrijeme bio u pokretu, pa su mnogi gosti počeli da ga fotografišu i snimaju.

Posebno emotivan momenat dogodio se kada je Lepa Brena zapjevala čuvenu pjesmu "Jugoslovenka“ – tada je Mamić podigao ruke u vazduh i prepustio se emocijama, a u jednom trenutku je čak i zagrlio Brenu, na šta mu je ona uzvratila.

Prije 13 godina cijepao košulju

Mamićeva naklonost prema Breninim pesmama nije nikakva novost. Naime, prije 13 godina, na jednom od njenih nastupa u Hrvatskoj, bio je toliko ponijet atmosferom da je u zanosu pocijepao košulju i poklonio je pjevačici.

Tada je Brena izvodila pjesmu "Ja te pjesmom zovem“, a kada joj je Mamić dao košulju, ona ju je stavila na rame i nastavila da pjeva, dok je on ostao go do pasa i nastavio da se veseli.

