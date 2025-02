"Hoćete i džigerice moje, p*čka vam materina"! Mamić bez dlake na jeziku: Eduarda sam učinio milionerom

Zdravko Mamić održao je pres konferenciju u Mostaru na kojoj je govorio o brojnim temama.

Izvor: Screenshot

Zdravko Mamić danas je u Mostaru održao zanimljivu pres kofenerciju koja je trajala puna dva sata. Govorio je popularni Maminjo o mnogobrojnim temama, između ostalog kako je Franjo Tuđman naredio Miroslavu Ćiri Blaževiću da privatizuje Dinamo, te kako ga je Ćiro zatim upitao „Sine, šta je to privatizacija“, a nije moglo da prođe ni bez Eduarda da Silve.

„Šef USKOK-a uporno dolazi na moje rasprave jer mu je životni cilj da mene i pokojnog Bandića strpa u zatvor. Bandić je imao sreću da se riješio razbojnika, a ja sam ostao tu da se iživljava nada mnom i mojom porodicom“, započeo je Mamić u svom stilu i dodao:

„Eduardo daje iskaz i ja nakon njegovog iskaza otvaram portale. To je trenutak kada dobijam išijas od stresa. To je potpuna laž da meni pripada sve od Eduarda. Svi vi portali ste prenijeli taj naslov njegovog citata. Eduardo je rođen 25. 02. 1983. godine i na svoj 18. rođendan je potpisao ugovor o posredovanju i zastupanju sa Zdravkom Mamićem i sa svojim agentom, Brazilcem“, rekao je Mamić pokazujući ugovore.

Izvor: MN PRESS

Mamić dalje pokazuje da su svi ugovori potpisani i ovjereni.

„Da bih ušao u taj ugovor, gdje se mene naziva pokroviteljem, injegov agent Suzano, punomoćnik koji ga ga je doveo iz Brazila, i Da Silva napravili smo trojni ugovor. Tada sam platio 50.000 dolara za igrača."

Nekadašnji predsjednik Dinama je dodao još da je svih 14 miliona od transfera Brazilca u Arsenal ostalo zagrebačkom klubu.

"Svih 14 miliona od transfera je ostalo u Dinamu. Ja sam njegov pokrovitelj i finansijer, ja imam pravo na njegovu polovicu transfera od 7 miliona, a na kraju sve ostavljam u Dinamu, ništa ne dajem ni Da Silvi ni sebi".

"Tata je stavio GNK ispred imena Dinamo"

Mamić je ponovio da je on vratio ime Dinamo te da je nakon savjetovanja s numerlogom dodao GNK ispred imena: "Ja sam natjerao Zlatka Canjugu da promijeni ime Dinamo. Nije to vratio Velimir Zajec, nego ja, a službeno Canjuga. Tata je stavio G pred ime Dinama. Zoran Mamić ima 28 trofeja u Dinamu, niko nema toliko. Isplatite Vlatku Peras, ispričajte se Mirku Barišiću i postavite ga za počasnog predsjednika. U drugo se ne petljam."

Izvor: Mikolaj Barbanell / imago sportfotodienst / Profimedia

Mamić je pri kraju konferencije ponovio da je on poslao Petra Sučića u Dinamo, a koji je prije par dana potpisao za milanski Inter.

"Zdravko Mamić je odveo Petra Sučića u Dinamo. Ali to se ne zna jer je to zabranjena tema. Ivo Džidić, Sučićev menadžer, nazvao me je i zamolio da ga poguram. Ja sam nazvao Vlatku Peras i zamolio je da ga uzme, ona je rekla 'Šefe, nema problema'. Zrinjskom je plaćeno 200 hiljada evra odštete i Sučić je otišao u Dinamo.“

Hoćete i džigerice moje, p*čka vam materina

Mamić je u jednom trenutku govoreći o presudama i plaćanju izgubio živce i poručio:

„Hoćete i džigerice moje, p*čka vam materina, šta hoćete. Uzeli ste nam 11 miliona, što još? Dokad? Suci su me reketirali. Što im je davao, ako je čist? Kažu vrati se, bori se ako si čist. Kuda da se vratim, da me stave još duže u zatvor?“