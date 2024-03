Šest novih opcija: Šta sve možete da uradite sa porukama na Instagramu?

Prva u paketu novina koje vam pomažu da lakše i preglednije uredite svoj inboks na Instagramu je uređivanje direktnih poruka

Izvor: Pixabay

Popularna društvena mreža Instagram dobija nove funkcije. Korisnici će ubuduće imati na raspolaganju nove opcije, slične onima koje već postoje WhatsApp aplikaciji, a koji se odnose na direktne poruke.

Prva novina je uređivanje poruka, opcija za koju iz Mete navode da će moći da se koristi 15 minuta nakon slanja.

Uređivanje poruka (Edit)

Korisnici Instagrama će sada moći da ispravljaju greške u kucanju ili dopišu poruku ukoliko su nešto izostavili.

A da biste uređivali poruku, biće potrebno prvo da zadržite prst na poslatom tekstu, a zatim odaberite opciju Edit iz padajućeg menija koji će se pojaviti.

"Pinovanje" četova

Određene odabrane poruke sada je moguće zakačiti na vrhu inboksa, kako bi bile vidljivije i pristupačnije. I to najviše tri.

Da biste "pinovali" odabrane četove na vrhu sekcije sa direktnim porukama, povucite prstom ulijevo ili zadržite prst na poruci, a zatim dodirnite opciju "Pin".

Isključivanje potvrde o čitanju

Kada nekome pošaljete poruku na Instagramu i ona bude pročitana, aplikacija će vam ispod poruke prikazati da je druga osoba pročitala poruku i obrnuto. Sada je te potvrde o čitanju moguće uključiti ili isključiti, kako za pojedinačne poruke odnosno prepiske, tako i za sve četove u inboksu. Ovo je moguće uraditi u bilo kom trenutku.

A da biste to izveli, otvorite meni sa podešavnjima – Settings, zatim – Messages and story replies, i na kraju – Show read receipts and turn off the feature.

Omiljeni stikeri

Korisnicima instagrama Meta sada omogućava da određene naljepnice obilježe kao omiljene. One će se tada pojaviti na vrhu sekcije sa naljepnicama, pa će im pristup biti jednostavniji.

Stiker je prvo potrebno sačuvati, pa će se on kasnije pojaviti na vrhu odjeljka sa naljepnicama.

Raznovrsni odgovori

Instagram je sada, takođe, dobio i mogućnost odgovaranje na poruke fotografijama, video snimcima, glasovnim porukama, GIF-ovima i naljepnicama.

Nove čet teme

Instagram korisnicima sada omogućava i da promijene temu ćaskanja, pa ćete za svoje poruke moći da postavite neku od ponuđenih (Love, Lollipop, Avatar: The Last Airbender i druge).

Nove funkcije već su stigle do korisnika sa najnovijim verzijama aplikacije, kako za Android, tako i za iOS). Zato, obavezno ažurirajte aplikaciju na najnoviju verziju.

(MONDO)