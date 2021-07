Marko Maksimović nije više trener Borca: Mladi stručnjak povukao se s klupe Banjalučana

"Velikan iz Platonove" će u potragu za novim trenerom.

Marko Maksimović nije više trener Borca, potvrdili su iz banjalučkog kluba dan pred revanš meč drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Linfilda.

Loši rezultati na startu sezone očigledno nisu zadovoljili mladog stručnjaka, koji je odlučio da se povuče s klupe "crveno-plavih".

Debakl u Belfastu (0:4), kao i dva uvodna remija u m:tel Premijer ligi BiH (Željezničar 1:1, Leotar 0:0), nisu bili dovoljni da na kormilu "crveno-plavih" ostane Maksimović, koji je na klupi Borca bio od kraja prošle godine, kada je naslijedio Vladu Jagodića, a onda na proljeće ostvario izuzetne rezultate i nakon 10 godina donio titulu u Banjaluku.

"Želim u ime kluba, ali i u svoje lično ime da se zahvalim Marku Maksimoviću na svemu što je uradio u prethodnom periodu. Stigao je na mjesto prvog trenera prije sedam mjeseci, u zimskoj pauzi. Došli smo do fenomenalnog rezultata prošle sezone, gdje smo vratili titulu u Banjaluku nakon deset godina i na tome mu hvala jer je Marko sigurno jedan od najzaslužnijih za to. Ovo sigurno nije zbogom nego doviđenja, Marku su vrata kluba uvijek otvorena i uvijek je dobrodošao u Borac. Prethodnih dana smo pričali oko pojedinih stvari koje su se dešavale unutar kluba. Nakon te utakmice protiv Kluža, malo smo se svi emotivno ispraznili. 'Za dlaku' nam je izmaklo čudo, odnosno najbolji rezultat u posljednjih tridesrt godina. Pričali smo intenzivno, pogotovo u posljednja tri dana, uočili smo neke stvari a Markova odluka je da je lakše da ode on nego da se promijeni 30-40 ljudi. Želim mu sreću u nastavku karijere, a utakmicu protiv Linfilda će da vodi stručni štab u sastavu Čedomir Ćulum – Zoran Dragišić – Radovan Gajić, obzirom da je Damir Memišević napustio klub zajedno sa Markom Maksimovićem, a mi već od danas krećemo u potragu za novim šefom stručnog štaba", rekao je potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković na konferenciji za novinare.