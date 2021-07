"Borac ostaje, mi ćemo proći!" Maksimović o odlasku sa klupe: Ako je bar jedan član UO protiv mene, ne mogu da ostanem!

Marko Maksimović od danas je bivši trener aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine, a na konferenciji za novinare danas je saopštio razloge ostavke

Mladi stručnjak, koji je prošle sezone sa klubom iz Platonove ulice stigao do titule šampiona BiH, odluku je saopštio tek nešto više od 24 časa prije revanš utakmice drugog kola Konferencijske lige sa sjevernorskim Linfildom, koja je, spletom okolnosti, danas pala u drugi plan.

"Napuštam klupu Borca poslije određenog vremena koji smo prošli, poslije jako dobrih rezultata u prošloj polusezoni. Ta odluka je donešena mnogo ranije, nije ishitrena, pričam sa moje strane. Uprava je znala za moju odluku, mnogo smo razgovarali. U ovom momentu, međutim, ne odlazim zbog nekog neuspjeha. Ozbiljan je uspjeh, u ovom momentu smatram da je lakše da ode jedan čovjek nego 50. Ja sam neko ko voli Borac, ovo sam već jednom uradio, poslije te famozne martovske utakmice sa Veležom", istakao je sada već bivši trener Borca, koji se zahvalio, prije svega, potpredsjedniku kluba Bogoljubu Zeljkoviću, sa kojim je, kako ističe, od početka do kraja mandata imao odličnu saradnju.

"Hvala mu na energiji jer je stvarno neko ko je meni mnogo pomogao dok sam ovdje radio i to svakodnevno. Smatram, isto tako, da je mnogo bitno da ima još takvih ljudi. Trebalo bi svi profesionalci da budu profesionalci, a ne samo da se priča o trenerima ili igračima. Treba svi da budu profesionalci u hijerarhiji, od najvećeg do najmanjeg, da bismo imali veliki uspjeh na profi-nivou, a to je ovo u šta smo zagazili. Ponavljam, odluka nije uslovljena rezultatima, nije riječ o nekoj krizi jer činjenice tako govore. Otkako vodim Borac, na 16 utakmica u prvenstvu, imamo 11 pobjeda, četiri remija i jedan poraz, od Veleža, onaj čuveni o kojem se stalno govori."

U obraćanju medijima, Maksimović se vratio na svoj drugi meč na klupi Borca, onaj već pomenuti protiv Veleža u Mostaru, u kojem je Borac poražen rezultatom 2:0, uz 20 šuteva Veleža i samo jedan Borca.

"Tad sam osjetio apsolutnu podršku čelnih ljudi kluba koju osjećam i sada. Kad kažem čelnih, mislim na one koji donose. Međutim, nisam osjetio podršku onih koji možda jesu tu, ali ne donose, a ja ne želim da radim ako u Upravnom odboru postoji ijedan čovjek koji nije za mene, prosto je tako. Neko će ovo shvatiti ovako ili onako, ali apsolutno nemam zamjerku na ljude koji guraju Borac u ovom pravcu. Kad sam spomenuo 30-40 ljudi, ne želim da se priča o igračima. Što se ekipe tiče, mogu bolje, to je pokazala. Spoj mladosti i iskustva mora da izgleda bolje i oni to znaju, tu nema nikakvih problema i nadam se da će to sutra i pokazati."

"Najlakše je da odem ja", ponovio je dalje Maksimović.

"Vrijeme će pokazati dobre ili loše stvari drugih pojedinaca. Zato smatram – ako pobijedimo, svi smo zaslužni. I novinar što je napisao fin tekst o Borcu, i igrač što je dao gol iz voleja, i uprava što je dala platu, i navijač... Kad se izgubi, kriv je trener i njegov posao. Ja nemam problem sa tim. Znaću da prepoznam momemat kad nemam apsolutno povjerenje. To je jedini put za Borac. Meni je to bitno zbog moje karijere, ne mogu da radim negdje gdje nije tako. Meni treba više ljudi kao Damir Memišević. Imao je ponudu da ostane, ali je rekao 'Sa tobom sam došao, sa tobom i odlazim'. Isto tako sam, međutim, rekao da su Ćulum, Božić i ostali treneri potrebni klubu sada jer su pozvani od mene za rad. Pomogli su mi maksimalno i hvala im na tome. Na kraju krajeva, sa Damirom sam imao neku drugu vezu, a sa ovima isključivo profesionalnu."

Problemi, ističe Maksimović, postoje, ali...

"Nisam govorio o problemima, neću ni sada, ali sam siguran da će Borac prevazići sve probleme. Hajde da krenemo od mene, ako sam ja prvi problem, a nisam... Apsolutno sam mogao da ostanem! Međutim, prosto – ako vas deset u trofejnoj sali klima glavom kad ja pričam, kažu 'Bravo Marko, samo nastavi', a pet razmišlja 'Šta ti više pričaš...' Ne želim da klub koji volim stavljam u nezgodnu situaciju i zbog toga sam donio ovakvu odluku. Da li je na moju štetu, vrijeme je tu da pokaže."

Momentum saopštavanja odluke – da li je pravi?

"Idealan momentum je da se to saopštilo igračima tri minute prije izlaska na teren. Pričamo o šoku i ja sam siguran da će ovo ostaviti reakciju na njih jer je klub juče uradio što je trebalo da uradi, jednu drugu stvar, a sad sam jednu uradio i ja. I sad treba svi da urade što je do njih... Ja sam sutra na tribinama, to je sto posto!"

Odluka o odlasku sa klupe Borca je profesionalna, dodaje Maksimović.

"Nemam emociju, ja sam miran u svojoj odluci i apsolutno je ne dovodim u pitanje. Sa mnom je i lako i teško da se radi. Ako vidim da jedni drugima više ne vjerujemo... Nas u klubu ima, na primjer, 70, ja nisam političar da tražim dvotrećinsku većinu ili jedan glas više. Mene zanima da je velika većina za, ali vidite, nekad se i manjina može pitati. Ne u odluci, već u nekoj energiji. Da li je moja odluka pametna – ne znam, ali u nju vjerujem i ne može mi niko oduzeti pravo da vjerujem u to. Šta sad ja treba da spominjem, nekog pojedinca, igrača... Samo tražim odgovornost, ali ja samo branim struku! Ne mogu doći u situaciju da mi neko kaže 'Pa znaš...' Da li neko misli da titula može slučajno da se osvoji? Recite mi odmah! Ako sam ja taj, ja moram da donosim odluke a ovu sam donio jer smatram da je najbolja za klub i to je zaštita struke. A da gledam sebe... Dobio sam ja dobar ugovor i onda gledaš samo sebe i čekaš... A gdje je klub u svemu? Ovim želim da natjeram svakog ko je u klubu da misli o klubu. Svakoga, od prvog do posljednjeg! Klub će ostati, mi ćemo proći. Borac i Banjaluka ostaju, mi svi prolazimo!", istakao je Maksimović, dodavši da vjeruje da Borac sutra može da napravi senzaciju i nadoknadi minus od četiri gola iz Belfasta.

"Smatram da Borac može da prođe Linfild i to sam rekao i tamo, kod 2:0, 3:0, 4:0... U to sam siguran! Apsolutno sam uvjeren u to. Ovom odlukom želim da razmrdam ekipu i pozovem sve ljude da napune Gradski stadion i da dođemo do čuda", zaključio je Maksimović.