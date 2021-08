"JOOOJ!" Ibanjez nije htio Zvezda - Dinamo: Hit reakcija Argentinca, ne zna za koga da navija - Želim samo jedno!

Luis Ibanjez je igrao i za Dinamo, potom i za Crvenu zvezdu, pa će njemu biti teško da se odluči za jednu ekipu ukoliko dođe do njihovog susreta u plej-ofu Lige šampiona.

Izvor: MN Press/YouTube/Zvezda Kids/Printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde saznali su konačan izgled svog puta ka Ligi šampiona. Ukoliko izbace Šerif iz Moldavije u 3. rundi, u plej-ofu će morati preko Dinamo Zagreba ili Legije iz Varšave!

To znači da bismo mogli da vidimo spektakularan dvomeč Zvezde i Dinama, u Beogradu i Zagrebu, a Luis Ibanjez je igrač koji je nosio dres oba tima!

Ibanjez, nekadašnji igrač Zvezde, a danas fudbaler Grafičara, pratio je uživo žrijeb za plej-of Lige šampiona na Zvezda TV-u, analizirajući moguće rivale crveno-bijelih.

Kao neko ko je nosio dres Dinama tokom sedam godina i ko je oženjen Hrvaticom, prije žrijeba nije želio da kuglice spoje "modre" i crveno-bijele.

"Ne bih volio da se spoje Zvezda i Dinamo, jer su to klubovi koje volim i pratim. Biće mi žao ako jedan od njih ispada, a naravno da bih volio nekog drugog protivnika i da konačno opet uđemo u Ligu šampiona. Ne bi bilo problema da se onda sastanemo u grupnoj fazi", bile su želje Ibanjeza pred početak žrijeba.

Izvor: MN PRESS

Ipak, nije sve moglo da bude po volji Argentinca, pa bi Zvezda ipak mogla da se sretne sa Dinamom. Ibanjez je sa osmehom na licu imao problema da uopšte započne odgovor.

"Joooj... Biće jako teško... Vjerujem da će Dinamo proći Legiju i da će to onda biti ozbiljna utakmica. Nisam to očekivao, nisam ni priželjkivao, ali dugo godina se čeka ta utakmica. Znam da svi vole to, samo neka prođe bez problema i incidenata."

Na konstataciju da i Zvezda prije toga ima jednog protivnika, Ibanjez je samo odmahnuo.

"Ma mi ćemo proći sigurno Šerif", rekao je, ali se nije usudio da prognozira da li bi Zvezda ili Dinamo u mogućem dvomeču prošli dalje...

(MONDO)