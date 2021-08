Nećemo o crvenom kartonu, svakom se desi da pogriješi: Dragović vjeruje u tim, priziva Trnavu i Kopenhagen!

Štoper Crvene zvezde

Crvena zvezda odigrala je prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Šerifa iz Moldavije, ali nije uspjela da pobijedi,

Poslije nesmotrenog poteza Gelora Kange ostali su crveno-bijeli sa igračem manje, do kraja meča su napadali, ali nisu uspjeli da dođu do pobjede.

Ipak najveće pojačanje tima iz ljetnjeg prelaznog roka Aleksandar Dragović za sada ne paniči i ističe da ima još jedan cijeli meč da se odigra.

"Odigrali smo tek prvo poluvrijeme, rezultat je neriješen, tako da u Moldaviji krećemo od nule. Pokazali smo juče da smo definitivno bolji, čak i sa deset igrača smo imali prilike da stignemo do gola. Imamo kvalitet koji je potreban", rekao je on.

Priznao je da je prvi gol na meču "presjekao" njegov tim, ali je Crvena zvezda i pored toga dominirala.

"Desilo nam se to da su nas presjekli golom koji su postigli iz prekida, međutim mi smo bili ti koji smo dominirali cijelu utakmicu. Nažalost nismo u nekim trenucima imali ni sreće, svakom se desi da pogriješi, ne treba se previše baviti crvenim kartonom. Imamo snagu i kvalitet, pravilo gola u gostima koje je ukinuto znači da praktično krećemo od nule", dodao je on.

Smatra i da je Šerif čvrsta ekipa, ali da je u prošlosti ovaj tim dokazao da može da dođe do bitnih pobjeda.

"Čvrsto vjerujemo u sebe da iako je Šerif pokazao da je kvalitetna ekipa i da je sa razlogom tu možemo dalje. Uostalom saigrači su mi rekli da je tako bilo i protiv Trnave, kao i Kopenhagena, a iz oba ova dvomeča smo izašli kao pobjednici. Vjerujem da sada neće biti potrebe ni za produžecima, ni za penalima i da ćemo još jednom obradovati naše navijače", istakao je Dragović.

Nije propustio priliku Dragović da se zahvali navijačima Crvene zvezde za nevjerovatnu podršku koju su im pružili na utakmici protiv moldavskog predstavnika.

"Želio bih da se zahvalim našim navijačima, pružili su nam fenomenalnu podršku u svakom trenutku, kao i poslije posljednjeg sudijskog zvižduka. Uvijek stoje iza nas, to nam svima mnogo znači, mi smo se i sada borili i pokazali smo da zalaganje ni u jednoj utakmici nije problem, oni to znaju da prepoznaju i hvala im mnogo na tome. Činjenica da vjeruju u nas će nam omogućiti da prođemo dalje i da nastavimo da im donosimo radost", zaključio je on.

