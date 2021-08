Kanga i Zvezda - čas na vrhu, čas na dnu: Ne možeš sa njim, a bez njega nema ko da "vozi" ka Ligi šampiona!

Gelor Kanga je znao mnogo puta da obraduje navijače, ali i da ih iznervira lošim potezima koji direktno utiču na rezultat. Bio je anti-heroj i na meču protiv Šerifa koji bi Zvezdu mogao da košta čak i plej-ofa Lige šampiona.

"Gobelja, Gobelja!", povikao je bijesni Gelor Kanga negdje oko 20. minuta kada je morao da se vrati u odbranu i pokrije poziciju desnog beka, već drugi put na meču protiv Šerifa (1:1), a sve kako bi izbacivanjem lopte zaustavio potencijalnu kontru. Gobeljić je bio nemaran, izletio je opet van svoje pozicije i ostavio "rupu" pozadi koju je morao da pokrije Kanga, a s obzirom na to da Gaboncu to nije posao - i nerado ga se prihvata - nije mogao da oćuti.

Sasvim legitimno jer bio je u pravu, bila je to greška koja je mogla da skupo košta Zvezdu. Znao je to dobro Kanga i zato je tako reagovao, ali isto tako često se gabonskom fudbaleru dešava da vidi samo tuđe greške, dok na one svoje samo odmahne glavom kao da se ništa nije desilo i pita se čemu ljutnja. Morao je da održi lekciju, iako je dobro znao da je samo nekoliko minuta prije toga i sam bio "grešan". Zvezda je imala potencijalno opasan napad, a Kanga ga je kao u stara dobra vremena prekinuo nerezonskim i slabim udarcem sa 40 metara i samo okrenuo leđa, ali to je bio samo početak...

Šta tek reći za faul vrijedan žutog kartona krajem poluvremena kada je "pukla" spona njega i Sanoga, pa je gabonski fudbaler srušio Kolovosa za slobodan udarac iz kog je poveo Šerif, a onda i drugi već na startu drugog - nakon još jednog nerezonskog šuta koji je otvorio kontru, pa je "sjekao" naivnim faulom?

Ostavio je Kanga saigrače na cjedilu baš kao što je to učinio protiv Ludogoreca na "Marakani" prije tačno pet godina i jedan dan, samo ovoga puta Zvezda nije kažnjena jer je igrala sa desetoricom, imaće još jednu šansu u Tiraspolju.

Poludjeli su tada navijači na Kangu, uspio je da se "iskupi" onim čuvenim golom protiv Krasnodara, potom je otišao i nedostajao mnogima, pa se vratio u Beograd i konstantno hodao na granici heroja i anti-heroja. Ništa između ne postoji, nije Kanga igrač za sporedne uloge, ali problem je što nikad ne znate koji plašt će obući pred utakmicu.

Taman kada se činilo da je Stanković uspio da ga "ukroti" i od njega izvuče više koristi nego štete po Zvezdu, dogode se situacije kao protiv Šerifa koje podsjete zašto nikada nije igrao u najjačim ligama svijeta.

Padovi koncentracije, nepodređivanje timu i "davljenje" lopte prečesto obrišu sve ono dobro što Kanga uradi na terenu, pošto mu se dešava da na jedan dobar potez - daje dva loša. Tako je bilo i prethodne večeri kada je poslao loptu u kazneni prostor i "kumovao" golu Dionija, ali bio i direktno kriv za primljeni gol i to što Zvezda nije pobijedila.

Ono što je najveći problem za Stankovića je što je Zvezda ove sezone pokazala da ne može bez Kange, kakav god da on bio, pošto su minuti bez njega na terenu bili i najslabiji crveno-bijelih u prvih pet mečeva.

Tako ga je Stanković slao na teren da spasava stvar protiv Vojvodine i Kairata, pa ga vratio u startnu postavu jer za sada nije upalila kombinacija Krstičić - Sanogo, dok Veljko Nikolić i Njegoš Petrović, igrači sa velikom minutažom iz 2020/21, još nisu vidjeli teren u novoj takmičarskoj godini.

Zbog crvenog kartona, i još nedovoljno dobrog rezultata protiv Šerifa, Stanković će u revanšu morati da "izmisli" novo rješenje kako se igra njegovog tima ne bi usporila kao što je to bilo prije nego što je Kanga zaigrao.

Čudan je to odnos, gotovo da se radi o "toksičnoj vezi" Kange i Crvene zvezde, pošto su crveno-bijeli postali zavisni od čovjeka na koga ne mogu da se oslone u svakom trenutku - i baš svakog trenutka može da mu "pukne film" zbog kog će zažaliti što ste mu vjerovali.

I pet godina i jedan dan kasnije podsjeti da je to u dubini duše isti onaj Kanga kao protiv Ludogoreca.

Vidi opis Kanga i Zvezda - čas na vrhu, čas na dnu: Ne možeš sa njim, a bez njega nema ko da "vozi" ka Ligi šampiona!

Bilo je dosta znakova pored puta koji su govorili Zvezdi da prijeti opasnost, ali "opasan momak" je jedini iz veznog reda i imao dozvolu da "vozi" mašinu ka Ligi šampiona.

Sada će neko umjesto njega morati da sjedne za volan, ali neće smjeti da vozi školski - moraće još rizičnije nego što je to bilo u Beogradu pošto "visi" istorijski dvomeč sa Dinamom iz Zagreba, a sve to dok pljušte kritike na račun igrača Crvene zvezde koji su - s izuzetkom Milana Rodića i Aleksandra Dragovića - odigrali ispod svog nivoa.

Ali, ako smo nešto primijetili do sada onda je to da Zvezda dobro "radi" na kritike, pošto se to po priznanju Milana Borjana pokazalo kao odlično gorivo protiv Kairata.