Zvezdini igrači iz Knina podržali snimanje "Oluje": Borjan i Degenek pamte - boli kad ne možeš da se vratiš odakle si!

Fudbaleri Crvene zvezde pružili podršku snimanju filma o dešavanjima iz ljeta 1995.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde Miloš Degenek i Milan Borjan, obojica rodom iz Knina, podržali su snimanje filma i serije "Oluja" reditelja i scenariste Miloša Radunovića, a koji se trenutno snimaju u okolini Valjeva.

Degenek je u četvrtak u selu Poćuta posjetio Radunovićevu ekipu i snimanje "Oluje", koja kroz osnovnu priču o tri porodice govori o protjerivanju i ubijanju Krajiških Srba u istoimenoj hrvatskoj vojnoj akciji 1995. godine.

Zvezdin fudbaler je razgovarao sa Radunovićem, razgledao set i impresioniran viđenim podijelio potpisane dresove članovima djeci glumcima i članovima filmske ekipe.

Degenek je potom rekao agenciji "Tanjug" da mu lično mnogo znači što se snimaju film i serija koji treba da pokaže budućim generacijama šta se dešavalo srpskom narodu, i na koji način je morao otići od svojih ognjišta u izbjeglištvo.

"Imao sam 18 mjeseci kad smo izbjegli... To je jako teška tema za nas sve, nije nam svejedno. Ima nas 250.000-300.000 koji smo izgubili sve. To je nešto što će uvijek biti teško nama koji smo izbjegli, ali svako nosi bol i tugu na svoj način. NIje lako", rekao je Degenek..

Prema njegovim riječima, "Oluja", kao i nedavni film "Dara iz Jasenovca", veoma su bitni jer pokazuju da su Srbi "narod sa bogatom istorijom, koji ne da na sebe".

"Predstavite ovo u najboljem svjetlu. Pokažite kakav smo narod - da smo dobar narod, da smo ljudi koji su izgubili domove i djetinjstvo zbog rata. Ne treba više to da se dešava u svijetu. Treba da širimo ljubav i mir", poručio je Borjan filmskoj ekipi "Oluje".

Pošto zbog drugih obaveza nije mogao da dođe na snimanje, Borjan je u četvrtak u Beogradu rekao "Tanjugu" da je značajno što se, uz odavanje počasti žrtvama svake godine, sada snimaju film i serija o Oluji.

"Veliki trag je ostavilo na svima nama koji smo izbjegli. Svaki put kad pomisliš da ne možeš da se vratiš tamo odakle si, to mnogo boli, ali to je život, treba gledati dalje.. Dosta ljudi izbjeglih odozdo pronašli su neki novi život. Ali svi držimo u srcu odakle smo i mnogo nam to znači", naglasio je Borjan.

Radunović je rekao da se u "Oluji" ne bavi politikom, već želi da pokaže jedno od stradanja srpskog naroda, koje je u svijetu filma do sada bilo preskakano.

"Trebalo nam je 70 godina da snimimo film o Jasenovcu, 25 da snimimo Oluju. Ne bavimo se našim žrtvama. Svi se bave svojim žrtvama. Jevreji su snimili 100 filmova o Aušvicu. Zaboravljamo svoje žrtve mnogo lako", istakao je Radunović.

Prema njegovim riječima, "Oluja" se bavi "malim čovjekom, koji je najviše stradao u svim ratovima", a zasnovana je na istinitim pričama ljudi koji su izbjegli 1995. godine.

"Mali čovjek je kolateralna šteta. Ostanu brojke. Niko se ne brine o njima. To je glavna priča. Nisam htio da se bavim politikom, nego baš stradanjem naroda, koji je živio tamo i desilo mu se nešto strašno", rekao je Radunović.

U prvom srpskom filmu i seriji koji se bave Olujom i golgotom kroz koju je prošlo stotine hiljada ljudi prolazilo u izbjegličkim kolonama, igraju Jovo Maksić, Zlatan Vidović, Davor Janjić, Jelena Čović, Marija Pikić, Ljubiša Milišić, Ivan Vujić, Milica Stanković i drugi.

Filmska premijera "Oluje" predviđena je za decembar, a početak prikazivanja 12 nastavaka televizijske serije za mart iduće godine, ali se Radunović ne obazire previše kakav će biti prijem u Srbiji i regionu.

"Otprilike znam kakav će biti prijem... Već su hrvatski mediji prenijeli da snimamo propagandu, prije nego što su vidjeli i kadar. Ne očekujem ništa drugo ni kad izađe", rekao je Radunović.

(Tanjug)