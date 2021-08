POBUNA! Neću da igram s Mesijem i tačka: Poludio zbog dolaska najboljeg, traži hitan transfer!

Samo njemu nije po volji dolazak Mesija.

Leo Mesi je postao novi fudbaler Pari Sen Žermena i tako francuskog vicešampiona učinio trenutno najjačim timom na svijetu, ali prije nego što su i prvi put zaigrali u novom sastavu - došlo je do pobune.

Spekulisalo se da je Kilijan Mbape nezadovoljan dolaskom Mesija, a sada to potvrđuje sve više novinara koji prate PSŽ. Posljednji u nizu koji je otkrio da je došlo do haosa je Tibo Vezirijan, novinar koji je i te kako dobro upućen u dešavanja u klubu, a on je među prvima otkrio i da Mesi zaista dolazi u PSŽ.

Samo jedan fudbaler se pobunio zbog dolaska najboljeg fudbalera planete i pod hitno postupku zatražio da ode već ovog leta jer ne želi da igra sa njim.

Mbape već neko vrijeme ne želi da produži ugovor sa Pari Sen Žermenom i to je pravdao "nedovoljno jakom ekipom", ali sada kada je došao Leo Mesi ponovo postoje problemi. Djeluje da se osjeća ugroženo, neće više sva pažnja biti na njemu, nego na šestostrukom dobitniku "Zlatne lopte".

"Mbape je igrač PSŽ-a. Rekao je da želi jaku ekipu, može li jače od ovoga? Nema više nijedan izgovor nego da ostane u klubu, njegova budućnost je jasna", rekao je Naser Al Kelaifi na predstavljanju Mesija.

Izgleda da nije slučajno to rekao pošto je 22-godišnja zvijezda jedina koja nije srećna zbog dolaska Mesija, dok ima i onih koji imaju bolje razloge za to. Naime, čak desetorica igrača Pari Sen Žermena će morati da odu ovog ljeta kako bi klub "sredio" budžet za plate.

Najvjerovatnija nova destinacija Mbapea mogao bi da bude Real Madrid, koji doduše nema mnogo novca, dok je druga opcija da idućeg ljeta ode za džabe.