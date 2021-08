"Okrećemo novi list, zaboravimo šta je bilo!" Novi trener Borca Nemanja Miljanović jasan: Kriza? To se rješava pobjedama

Nekadašnji trener Mladosti iz Doboja kod Kaknja i doskorašnji komandant Borčevih juniora predstavljen je danas kao nasljednik Zorana Milinkovića na klupi seniorske selekcije banjalučkog kluba

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nemanja Miljanović, dosadašnji trener juniora Borca, zvanično je danas predstavljen kao nasljednik Zorana Milinkovića na mjestu trenera seniorskog tima.

Milinković je ekipom komandovao na dvije utakmice, u kojima su upisana dva poraza, pa je došlo do razlaza, a na njegovo mjesto stiže nekadašnji trener Mladosti iz Doboja kod Kaknja, kojem će prvi pomoćnik biti miljenik Lešinara i dugogodišnji kapiten kluba Boris Raspudić.

"Nakon utakmice sa Zrinjskim, obavili smo dug razgovor za Zoranom Milinkovićem i došli smo do dogovora da je u ovom trenutku najbolje da se sporazumno raziđemo. 'Kiza' je bio tu 20-ak dana i žečim da mu se pohvalim na trudu i posvećenosti koje je pokazao u tom periodu. Nesumnjivo je da je imao najbolju namjeru, da ekipa što je moguće prije izađe iz rezultatske krize. To se nije desilo, upisali smo dva poraza i nakon toga je dogovoren sporazumni raskid. Želim još jednom da mu se zahvalim na svemu i da kažem da je prilikom sporazumnog raskida Zoran Milinković insistirao da mu Borac ništa ne duguje. Time je dokazao da zaista ima jednu emociju prema Borcu i Banjaluci. Nakon toga je zasjedao Upravni odbor, gdje smo odlučili da naš novi trener bude Nemanja Miljanović i sa njim je dogovorena saradnja do kraja sezone, nakon čega ćemo razgovarati, analizirati sezonu i sve što je urađeno, te dogovorimo šta i kako dalje. Nemanja je u klub došao prije mjesec i po, vodio je juniore, sigurno poznaje ligu i ekipu. U prošlosti je radio u inostranstvu (Švedska, op.a.), posljednji angažman imao je u Mladosti iz Kaknja i sigurni smo da ćemo sa njim naći način izlaska iz ove rezultatske krize", poručio je Bogoljub Zeljković, potpredsjednik aktuelnog šampiona BiH, istakavši da će uskoro biti poznato ko će biti novi trener juniorske selekcije.

Nemanja Miljanović podvukao je da je počastvovan dolaskom u tabor banjalučkog premijerligaša.

"Radi se o jednoj od najboljih ekipa u državi i aktuelnom šampionu BiH. Ujedno, želim da odam zahvalnost čelnim ljudima kluba koji su mi dali priliku da postanem trener ovog kluba."

Kako izaći iz trenutne situacije u koju je klub došao nakon posljednjih dešavanja?

"Jedino rješenje je pozitivan rezultat iz sljedeće utakmice. Treninzi su tu, svakodnevni rad sa igračima, ima tu raznih momenata i načina da se igrači motivišu, preko treninga, priče... Najbitnije je da se zaboravi dosadašnji period, okrećemo novi list. Sljedeća utakmica je u nedjelju u Prijedoru i samo nas pozitivan rezultat vadi iz ove situacije. Obzirom na klub, ekipu, trenutno mjesto na tabeli, šta smo uradili prošle godine i kakvim igračkom kadrom, u obzir dolazi samo pobjeda", istakao je Miljanović.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Evidentno je bilo, u prethodne dvije utakmice, da je izostala energija Borčevih igrača na terenu...

"Tu sam dva dana, odradili smo dva treninga i energije na treningu je bilo više nego dovoljno, što je pozitivan signal. Ne znam šta se dešavalo ranije, ali ja mogu da pričam za ova dva dana otkako sam tu, a to je da igrači daju i više od maksimuma na treningu i izgleda da smo na dobrom putu."

Sistem koji je uspostavio u kakanjskom premijerligašu doveo je do rezultatskog opstanka u m:tel Premijer ligi BiH. Na pitanje šta će od sistema i načina dosadašnjeg rada biti primijenjeno u Borcu, Miljanović je istakao:

"Obično sistem pravimo prema igračima koje imamo. Nije ista situacija sada i tad u Mladosti. Mi smo se borili tad za opstanak, za život, nije isti kvalitet igrača tu i ovdje. Borac je šampionska ekipa koja ima dobar roster, kvalitetne igrače i infrastrukturu i moramo da imamo taj cilj da budemo dominantna ekipa, sa vođenjem igre, posjedom lopte, da u svakoj utakmici idemo na pobjedu i to nam je cilj."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Tek je šesto kolo, a Borcem će komandovati već treći trener ove sezone.

Miljanović je, samim tim, svjestan kakav pritisak sa sobom nosi rad u ovakvom klubu.

"U fudbalu sam kako znam za sebe, kao igrač i kao trener u raznim klubovima. Na pritisak smo navikli, sad što je Borac u situaciji u kojoj jeste, druga je stvar. Trudićemo se da što brže izađemo iz nje. U svakom klubu danas postoji pritisak, bio gore ili dole ili u sredini tabele. Danas u fudbalu nema strpljenja, bitni su rezultati kratkoročno i tu trener treba da se snalaze. Rad, red, disciplina i pozitivna energija, to je najvažnije."

Kao igrač, Miljanović je nastupao u Španiji i Švedskoj, gdje je posljednjih godina radio kao trener i gdje je, kako kaže, pritisak mnogo veći.

"U Španiji je isti pritisak, čak i veći. Pritisak postoji i u Švedskoj, koja je mirna zemlja. Imam dosta iskustva iz Švedske, tamo sam od 15. godine, igrao sam dugo u Elfsborgu, trenirao samo tamošnje ekipe posljednjih pet-šest godina, tako da mogu da kažem da se i Švedska promijenila. Ni tamo nema strpljenja, već rezultati diriguju rad. Fudbal je danas jako zahtjevan posao gdje mora da se radi 24 časa", zaključio je novi komandant crveno-plavih.