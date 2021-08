Deda iz Pirota, tata sa Kariba - trči 100 metara ispod 11 sekundi: Ko je srpski Holanđanin kog želi Zvezda?

Rišairo Živković je najnovija meta Zvezde i nezvanično je blizu potpisa sa klubom sa "Marakane". Bio je veliki talenat, igrao za Ajaks, ali nije napravio karijeru kakva se očekivala...

Izvor: Profimedia/ATA Images/M.M.

Nakon što je Crvena zvezda potpisala Loisa Dionija činilo se da je na "Marakani" završen prelazni rok i gotovo da više od mjesec dana nije bilo priča o mogućim novajlijama.

Međutim, kako ulazimo u poslednje dane pijace - sve se aktivnije govori o fudbalerima kojima bi Zvezda mogla da se pojača za jesen u Ligi Evrope. Najnovije ime koje je dovedeno u vezu sa Zvezdom je Rišairo Živković za koga se priča da bi već ovog vikenda mogao da dođe na "Marakanu" kako bi završio transfer.

Za početak će Rišairo Živković morati da raskine ugovor sa kineskim Čangčunom, klubom za koji je vezan do kraja decembra, ali s obzirom na to da ne igra već neko vrijeme - to ne bi trebalo da bude velika prepreka.

Živković je Zvezdi interesantan iz više razloga, pa je u tefterima rukovodstva crveno-bijelih već neko vrijeme.

Za početak, Živković je i dalje relativno mlad fudbaler - proslaviće 25. rođendan u septembru, a ono "ić" na kraju prezimena nije slučajnost kod ovog Holanđanina. Nosi prezime svoje majke Mire, pošto je otac sa Kurasaoa napustio porodicu kada je Rišairo bio još dijete, a nekada veliki talenat holandskog fudbala ima i srpski pasoš što znači da bi se u Superligi računao kao domaći igrač. Nezvanično, sasvim solidno govori i srpski jezik.

FSS ga je primijetio kada je počeo da igra za Groningen, sada već davne 2012. godine, međutim Holanđani su bili brži. Nakon transfera u Ajaks ubijedili su ga da ostane pri reprezentaciji Holandije, ali do danas nije igrao za seniorsku reprezentaciju, iako je nagovijestio da ima kvalitet za nju jer je blistao još kao 16-godišnjak.

Igrao je zajedno sa Filipom Kostićem u Groningenu, a onda ga je Ajaks otkupio 2014. godine za relativno mali novac (2 miliona evra), ali kada se očekivalo da zablista na najvećoj sceni - nestao je.

"Zahvalio sam se Srbiji na pozivu. Svim silama želimo da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, a najbitniji meč je upravo ovaj protiv Srbije. Hoću da dokažem da je greška što sam odstranjen iz tima i da nisam neko ko kvari atmosferu", kazao je Rišairo Živković koga je kršenje discipline koštalo bolje karijere u Ajaksu, pa su ga se "kopljanici" vrlo brzo odrekli i pustili ga da ode kao slobodan igrač 2017. godine.

Izvor: Profimedia

Rišairov deda je inače iz Pirota, a ljetne raspuste je najčešće provodio u Srbiji. Holandski mediji su pričali da najviše podsjeća na Robena, njemu je idol Ronaldo, a san mu je da igra za Real Madrid. U jednom intervjuu priznao je i da navija za Partizan. "Moj temperament je srpski!", pričao je on.

Nakon samo deset mečeva za prvi tim (tek 176 minuta) i dva postignuta gola, Rišairo Živković je sreću potražio u belgijskom Ostendeu. Na osnovu partija u mladom timu Ajaksa, Viljemu II i Utrehtu - vidjeli su da može da im pomogne, a to se ispostavilo kao dobra procjena.

Živković je najbolje partije u karijeri pokazao u dresu Ostendea za koji je dao 16 golova na 58 mečeva, da bi to "naplatio" odlaskom u Kinu. Zaradio je lijep novac u drugoj ligi sa Čangčunom, ali to nije baš takmičenje za mlade igrače.

Probao je da se vrati u Evropu pozajmicom u Šefild junajted, u kome se nije uklopio za šest mjeseci i tek pet nastupa, da bi potom bio pozajmljen i Guangdžou, klubu u kojem je radio aktuelni selektor "orlova" Dragan Stojković.

Upravo je njegov prethodnik na klupi Srbije pokušao da ga nagovori da ipak zaigra za srpski tim...

Izvor: Profimedia/BELGA PHOTO KURT DESPLENTER

Nije došlo do dogovora prošle jeseni, a ubrzo je i Tumbaković smijenjen, da bi potom Živković dobio ponudu Gusa Hidinka da igra i za reprezentaciju Kurasaa, zemlje iz koje je njegov otac, međutim nije dao potvrdan odgovor.

Sada je na raskrsnici karijere, može li da se vrati na nivo na kome je bio u tinejdžerskim danima? Zvezda bi mogla da mu pruži utočište, a on bi donio ono što joj fali...

Naime, tokom njegovog boravka u Utrehtu 2017. godine zabilježeno je da je 100 metara trčao za 10,96 sekundi, što je bilo tek nešto sporije od kvalifikacione norme za Olimpijske igre 2016. godine, a izlišno je govoriti o tome koliko je brzina važna u modernom fudbalu i koliko hronično fali crveno-bijelima.

Posebno pošto je otišao Željko Gavrić, a spekuliše se da je i Filipo Falko na izlaznim vratima.