Rijad Marez je za nju postao drugi čovjek kada je iz Lestera prešao u Mančester siti...

Izvor: Profimedia/Instagram/ritamahrez/Printscreen

Rijad Marez je ponovo u centru pažnje britanske javnosti zbog novih informacija o njegovom privatnom i ljubavnom životu. Njegova bivša supruga, pjevačica i manekenka Rita Džohal, ponovo je iskazala bijes prema zvijezdi Mančester sitija.

Ona je otkrila da je Marez postao druga osoba otkad je postao igrač Sitija, navodeći da je zbog njega čak i prešla u islam.

Rita je u intervjuu za britanski tabloid "San" rekla kako je Marez okrenuo leđa njoj i porodici kada je potpisao bogati ugovor sa Mančester sitijem, vrijedan više od 186.000 evra nedjeljno.

Za nju, Marez više nije bio otac kakav je bio dok je igrao za Lester siti.

"Ne mogu da komentarišem tuđe živote, ali preseljenje tamo je promijenilo mog muža. Kejnova supruga je vjerovatno imala sreće i izbjegla je slične probleme", rekla je Džohal, komentarišući to što Hari Kejn na kraju ipak nije potpisao za Siti.

"Rijadu je slava udarila u glavu. Promijenio se kad je otišao u Mančester siti. Ali karijera fudbalera je kratkog vijeka. Moraju ostati dostojanstveni i odani svojim voljenima, jer kada sve prođe, shvatiće neke stvari", rekla je pjevačica koja je promijenila vjeru kada ga je upoznala.

Vidi opis Bivša žena javno proziva zvijezdu Sitija: Zbog njega prešla u islam, sad je otkrila sve - Slava mu udarila u glavu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/RitaMahray Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/ritajohalx/Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/ritajohalx/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/ritajohalx/Printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/RitaMahray Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/RitaMahray Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/RitaMahray Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/RitaMahray Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/RitaMahray Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/RitaMahray Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/RitaMahray Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/ritajohalx/Printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Džohal je prešla u islam, prestala je da pije alkohol i odrekla se drugih poroka kako bi imali skladan brak.

"Voljela sam ga, htjela sam da se vjenčamo. Promijenila sam vjeru, prestala da pijem alkohol jer on nije pio. Cijenila sam njegove vrijednosti i željela skladan porodični život. Ali ljubazni, skromni i brižni Rijad je nestao. Prestao je da pita kako je prošao moj dan i šta ću da radim. Postala sam dosadna žena koja je ostajala kod kuće, a on je imao blistav način života daleko od mene. Počeo je da me ignoriše", ispričala je ona.