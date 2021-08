"Presrećan sam zbog 200 utakmica za Borac!" Kapiten šampiona BiH obilježio jubilej uz dva gola protiv Radnika!

Stojan Vranješ sinoć je protiv Radnika po 200. put istrčao na teren u Borčevom dresu

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Sjajan meč sedmog kola m:tel Premijer lige BiH između Borca i Radnika (4:3) dugo će pamtiti kapiten crveno-plavih Stojan Vranješ, koji je po 200. put obukao dres aktuelnog šampiona BiH!

Za Borac je Vranješ debitovao 17. septembra 2005. godine protiv gatačke Mladosti u Prvoj ligi Republike Srpske, a od tada je zabilježio još 199 nastupa, te jubilej uljepšao uz dva pogotka, kojim je stigao do broje 66 u svim takmičenjima, odnosno 44 samo u m:tel Premijer ligi BiH.

"Noć prije utakmice sam dobio tu informaciju, nisam znao... To je jedna velika stvar, što je još važnije u klubu u kojem si odrastao... Za mene je ovo velika stvar, presrećan sam zbog tog jubileja i nadam se da će biti još utakmica i golova", rekao je Vranješ nakon meča.

Podsjetimo, Radnik je šokantno stigao do vođstva od dva gola u trećem minutu, ali je Borac do kraja susreta uspio da se konsoliduje i preokrene rezultat i stigne do prve pobjede u sezoni.