Srbija strijepi, Mitrović je povrijeđen! Glavobolja za Piksija pred Irce, selektor otkrio - vrlo je neizvjesno!

Ovo je posljednje što je bilo potrebno srpskom timu.

Srbija pred meč sa Irskom ima jedno veliko pitanje, a to je da li će Aleksandar Mitrović biti spreman za taj meč.

On je bio sjajan u duelu sa Luksemburgom, postigao je dva gola, a kod autogola Luksemburžana je bio najzaslužniji za pogodak Srbije, ali se tom prilikom povrijedio.

Selektor ga je izveo u 83. minutu kada ga je zamijenio Luka Jović, a sada je otkrio da se još uvijek ne zna da li će napadač Fulama nastupiti protiv Irske.

”Još uvijek ne znamo da li će igrati sutra. Imamo još jedan dan, sačekaćemo i donijeti odluku. Ako se bude dobro osjećao i ako se doktor bude složio, konkurisaće za tim. Ali imajući u vidu prirodu njegove povrede, vrlo je neizvjesno hoće li igrati", rekao je selektor Stojković.

Novinare iz Irske zanimalo je zašto Mitrović tako dobro igra za nacionalni tim.

"Zato što sam ja dobar. Konačno je našao dobrog trenera” - našalio se Stojković, pa nastavio - "Definitivno se radi o velikom profesionalcu, uvijek je veoma koncentrisan na svoj posao, radi za tim i to je njegov najvažniji kvalitet. Naravno, snalazi se fenomenalno u protivničkom šesnaestercu, njegova posvećenost fudbalu je apsolutno čudesna", nije štedio pohvale Piksi.

Dvojica pod znakom pitanja Problem sa povredom ima i Matija Nastasić koji u Dablinu nije trenirao, za razliku od Mitrovića koji je bio sa timom.

Selektoru nisu bitna samo tri boda, već i stil igre njegovog tima

”Želimo da pobijedimo, ali je za mene još važniji način na koji ćemo to da učinimo. Dakle, stil igre. Prioritet je da igramo lijep fudbal, da nastavimo sa napadačkom igrom kao na prethodnim utakmicama. Znamo da će biti veoma teška utakmica, ali daćemo sve od sebe da osvojimo nova tri boda i da napravimo još jedan korak ka Svjetskom prvenstvu. Poznat mi je mentalitet Republike Irske, to je ekipa koja nikada ne odustaje od svog cilja. Veoma su koncentrisani, ozbiljni, respektuju taktičke zamisli svog selektora. Sprovode do tančina sve ono što pripreme prije utakmice i mogu da naprave mnogo problema. Sada žele da dokažu da zaslužuju više bodova nego što ih imaju u dosadašnjem toku kvalifikacija. Ali suština je da mi sutra budemo na našem nivou i neće biti bojazni za konačan rezultat", dodao je on.

Selektora Srbije raduje činjenica da reprezentativci bez problema prihvataju njegovu fudbalsku filozofiju.

”Nismo puno slavili poslije Luksemburga. Odmah smo se okrenuli i fokusirali na narednog protivnika. Ako hoćemo da nastavimo naš san o Kataru 2022, moramo da pobijedimo u Dablinu”", jasan je Stojković.

Jedno pitanje irskih novinara se odnosilo i na kvalitete Dušana Tadića.

"On je veoma kvalitetan igrač. Zato sam ga i odredio za kapitena. Riječ je o lideru Ajaksa i veoma bitnom igraču za našu reprezentaciju, Ja sam trener koji voli tehnički fudbal, a o Dušanovoj tehnici ne treba trošiti riječi. Nadam se da će nastaviti sa ovakvom igrom i da će i dalje doprinositi pobjedama Srbije", završio je selektor Srbije.

