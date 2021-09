Sve o baražu za Mundijal - samo 3 slobodna mjesta u igri: Ovo je sve veća realnost Srbije, a nikad teži put ka SP!

Nadamo se da će se reprezentacija Srbije direktno plasirati na Mundijal, ali moramo da razmišljamo i o drugom putu koji je nikad komplikovaniji.

Fudbalska reprezentacija Srbije remizirala je sa Irskom (1:1) u meču u kom smo promašili "sto šansi", pa je tako prepustila Portugalu prvo mesto u grupi "A" koji sada ima najbolje šanse da direktno ode na Mundijal.

Portugal je i bez Ronalda lako izašao na kraj sa Azerbejdžanom (3:0), pa je tako na 13 bodova iz pet utakmica, dok je Srbija na dva boda manjem učinku (11). Do kraja su u igri još tri meča, uključujući i međusobni duel u Lisabonu u novembru, ali polako moramo da počnemo da razmišljamo i o baražu.

Ako reprezentacija Srbije bude drugoplasirana u grupi "A" očekuje je plej-of za odlazak na Svjetsko prvenstvo, ali nikad komplikovanijim putem.

Uz deset evropskih reprezentacija koje će se direktno plasirati kao pobjednici grupa, postoje još samo TRI slobodna mjesta.

Za njih će se boriti deset drugoplasiranih reprezentacija iz kvalifikacija, odnosno još dva pobjednika grupne faze UEFA Lige nacija 2020/21. Dakle, ukupno 12 timova će potom biti podijeljeno u tri kostura od po četiri ekipe, a samo pobjednici će steći pravo da igraju u Kataru 2022. godine.

Reprezentacije će biti žrijebane na osnovu rezultata u kvalifikacijama, a dobra vijest je da je Srbijaza sada najbolja među drugoplasiranim, mada i dalje navijamo da osvoji grupu.

U tri "staze" ka Mundijalu igra se polufinale i finale (jedna utakmica), a pobjednik ide u Katar.

Nakon obavljenog žrijeba biće određeno i ko će biti domaćin svakog od tri turnira koji je u kalendaru FIFA upisan za mart 2022. godine, a još je rano prognozirati ko sve može da igra u baražu.

Srbiji do kraja preostaju utakmice sa Luksemburgom u gostima i Azerbejdžanom kod kuće, i one se igraju u oktobru, a onda gostovanje Portugalu u posljednjem kolu u novembru.

Trenutno su to reprezentacije poput Rusije, Švedske, Škotske, Poljske, Švajcarske, Češke, Norveške, Jermenije i Ukrajine, ali sve to može očas posla da se promijeni. Što se tiče reprezentacija koje su pravo za plej-of stekle iz Lige nacija, i koje će biti nepovlašćene na žrijebu, to su za sada Vels i Austrija.

Pri žrijebu će u svakoj od "staza" biti po dva povlašćena i dva nepovlašćena tima, a jasno je da se povlašćeni neće sastati odmah u polufinalu nego će biti na suprotnim stranama.

I dalje se nadamo da nećemo morati da razmišljamo o ovom komplikovanom žrijebu, ali...