Majstorije Holanda, nastavljen teror Norvežanina u Bundesligi - Iz "dvojke u keca" i 7+ u Leverkuzenu!

Zbog ovakvih utakmica ste zavoljeli fudbal i Bundesligu iako su navijači Bajera gađanjem Erlinga Holanda s tribina čašama pokvarili spektakl.

Izvor: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

Odličnu utakmicu odigrali su fudbaleri Bajer Leverkuzena i Borusije Dortmund u četvrtom kolu prvenstva Njemačke.

Sjajnu partiju odigrali su fudbaleri oba kluba, Bajer je tri puta vodio, gosti iz Dortmunda tri puta stizali prednost i na kraju stigli do kompletnog plijena zahvaljujući - pogađate Erlingu Holandu! Meč na "Baj Areni" zadovoljio je sigurno i sve ljubitelje kladionica jer je susret ušao u "sedam plus" i to iz "dvojke u keca"!

BAJER LEVERKUZEN - BORUSIJA DORTMUND 3:4 (2:1)

Poslije uvodnog pogotka Florijana Virca u devetom minutu za vođstvo Bajera, do finiša prvog dijela se igralo poprilično čvrsto a onda je uslijedio šou Erlinga Holanda, koji je postigao svoj četvrti pogodak u sezoni u četvrtoj utakmici.

Sjajni Norvežanin je odlično skočio na centaršut Tomasa Meunijea i glavom pogodio mrežu "apotekara" za izjednačenje (1:1), da bi u narednom napadu majstorski asistirao Džudu Belingemu za preokret dortmundske ekipe. Bila bi to norveškom golgeteru treća asistencija od početka sezone, ali je pogodak poništen na intervenciju iz VAR sobe zbog prekršaja koji je prethodio akciji za gol "milionera".

I umjesto preokreta, do odlaska na odmor, Virc je poslije uvodnog gola zabilježio i asistenciju u kontranapadu Bajera, koji je rutinski završio Patrik Šik pogodivši sami ugao gola Borusije - 2:1.

Samo što je počelo drugo poluvrijeme, Holand je ponovo bio u centru pažnje, ali ovoga puta asistencija je priznata - glavom je spustio loptu Julijanu Brantu, a on je poslao pod prečku svom nekadašnjem timu - 2:2.

Nisu posustali domaći fudbaleri nakon novog izjednačanja, već su nekoliko minuta kasnije ponovo stigli do prednosti nakon što je Musa Dijabi sa ivice kaznenog prostora poslao loptu iza leđa golmana Borusije Gregora Kobela - 3:2.

Izvor: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

Fantastičan duel na "Baj Areni" nastavljen je golčinom Rafaela Gerera iz slobodnog udarca u 70. minutu za treće izjednačenje!

Portugalac je sa 20-ak metara majstorski prebacio živi zid "apotekara" i pogodio mjesto ispod kojeg se spajaju prečka i stativa, a golman Lukaš Hradecki je svojom paradom samo dodatno uljepšao ionako fantastičan gol - 3:3.

Štoper Bajera Odilon Kosunu je tri minuta kasnije napravio notornu glupost, udarivši Marka Rojsa po licu u kaznenom prostoru, a poslije pregledavanja VAR-a, sudija Danijel Zibert je pokazao na penal.

Odgovornost je preuzeo Holand i bio neumoljiv za preokret - 3:4! VAR mu je oduzeo asistenciju u finišu prvog dijela, ali mu je omogućio peti gol u Bundesligi!

Nakon toga su navijači Bajera gađali Norvežanina plastičnim čašama, koje je Holand pokupio, ali na sreću i nije "probao" šta su konzumirale domaće pristalice.

Na ostalim mečevima subotnjeg programa, gosti su imali mnogo više razloga za zadovoljstvo s obzirom da nijedan domaćin nije zabilježio pobjedu.



BUNDESLIGA 4. KOLO

Bajer Leverkuzen - Borusija Dortmund 3:4 (2:1)

/Virc 9, Šik 45+1, Dijabi - Holand 37, Brant 47, Gerero 70/

Frajburg - Koln 1:1 (0:1)

/Čikos autogol 89 - Modeste 33/

Grojter Firt - Volfsburg 0:2 (0:1)

/Nmeča 10, Veghorst 90 pen/

Hofenhajm - Majnc 0:2 (0:1)

/Birkhart 21, Ingvartsen 77/

Union Berlin - Augsburg 0:0

RB Lajpcig - Bajern (18.30)

Nedjelja

Ajntraht Frankfurt - Štutgart (15.30)

Bohum - Herta (17.30)

Borusija Menhengladbah - Arminija Bilefeld (19.30)

Standings provided by SofaScore LiveScore

(mondo.ba)