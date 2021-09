Jedno me najviše zaboljelo, ne zbog mene, već zbog momaka! Stanković prvi put otvorio dušu o Šerifu - Samo ću to reći!

Mnogi su ih otpisivali tokom ljeta, a oni su izbacili Crvenu zvezdu i Dinamo Zagreb, prije nego što su u grupnoj fazi savladali Šahtjor.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je trijumfalno započela grupnu fazu u Ligi Evrope - u Beogradu je savladana Braga, ali Dejan Stanković na konferenciji nije pričao samo o portugalskom timu. Kao da ga još peče eliminacija od Šerifa, Stanković je govorio o predstavniku Moldavije, timu koji je na debiju u Ligi šampiona savladao Šahtjor.

Zapravo, taj meč ga je i inspirisao da se prisjeti ljetnjeg rivala crveno-bijelih.

Konstatacija Karlosa Karvahala da je Braga bila bolji rival večeras u Beogradu kao da je inspirisala Stankovića. Odmah je počeo da priča o meču koji se desio prije dva dana. U njemu je ukrajinski tim bio bolji od kluba iz Tiraspolja, ali... Izgubio je!

''Vidjeli ste Šahtjor protiv Šerifa. Posjed 75-25, 20 i nešto šuteva i Šerif dobio 2:0. Šerif nije primio gol već četiri utakmice i Šerif ozbiljno igra Ligu šampiona. Ništa, samo sam to (htio da kažem), pa vi vidite'', počeo je Dejan Stanković na konferenciji poslije Brage.

Očigledno je predstavnik Moldavije uspio fudbalsku Evropu da ubijedi kako nije tek ''tamo neki tim'', već ekipa koja može organizovano da igra fudbal protiv najboljih na kontinentu.

''Ne bih sada da otvaram... Za prosutim mlijekom ne treba kukati. Desilo se to što se desilo, mislim da je malo pretjerano bilo kritikovanje po momcima. Ajde po meni, ali po momcima me je najviše zaboljelo. Ja sam pogledao svaku utakmicu Šerifa od kako smo mi izgubili, jer sam tražio da vidim šta je to? Oni su perfektno spremni, perfektno organizovani, pogotovo u odbrani. A onda kad ih krene, iz četiri šuta daju dva prelijepa gola Šahtjoru. Dinamo je mogao pet da primi tamo, ali ne zato što je Dinamo, pričam o Šerifu'', bile su Stankovićeve riječi koje su tek najavljivale najzanimljiviji dio odgovora.

Po Stankovićevom mišljenju, dvomeč srpskog i moldavskog predstavnika odlučile su sitnice, a Crvena zvezda nije bila loša na tim mečevima.

''Kad sumiram sve, kažem - pa mi smo ih možda stavili i u najveći problem. Ovdje smo sa deset igrača stvorili dvije mrtve šanse. Da je ostalo 11 na 11, možda bismo izgubili. Ne znam, ne vjerujem u to. Tamo smo primili gol iz ofsajda. Ne kukam, ali da je bio VAR... Niko nije napisao 'Zvezda primila gol iz ofsajda', a to bi se pisalo da se desilo protiv Milana. Ali nije to bio problem, nije gol bio problem. Problem je nešto malo šire i neću da ulazim u to. Mislim da je Šerif jedna ozbiljna i kvalitetna ekipa koja je od nas primila gol i poslije toga dvije utakmice protiv Dinama i na utakmici protiv Šahtjora nije primila gol. Ljudi ozbiljno igraju defanzivu. Revanš meč u Zagrebu je bio dokaz da su oni spremni da igraju 'na nulu' i moglo je da se igra tri dana'', istakao je trener Crvene zvezde.

Nakon sati i sati pregledanog materijala - pretpostavljamo tokom reprezentativne pauze, Stanković je izvukao zanimljiv stav.

''Došao sam do zaključka, kada sam pogledao sve ponovo, u tim kvalifikacijama smo ih mi možda najviše namučili. Ja bih tu stavio tačku i zatvorio temu - i Šerif i kvalifikacije. Mi sad imamo Ligu Evrope, top takmičenje, pravo za nas'', zaključio je Stanković na kraju konferencije.