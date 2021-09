Suma na derbiju? Mjesec dana nije trenirao: Stanojević jasan pred Zvezdu - otkrio u kakvom je stanju Rikardo!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević vjeruje u kvalitet crno-bijelih u meču protiv "vječitog" rivala.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana su spremni za 165. "vječiti" derbi. Ekipa Aleksandra Stanojevića će pokušati da u nedjelju (18.00) iskoristi svoje adute protiv Crvene zvezde i pokuša da se dodatno učvrsti na prvom mjestu Superlige.

U takav ishod vjeruje i trener Stanojević, koji je pred meč sa crveno-bijelima govorio o svojim očekivanjima od još jednog derbija.

Šef stručnog štaba Partizana je pred nedjeljni okršaj otkrio zbog čega je posebno zadovoljan.

"Znamo svi šta nam znači derbi, našim navijačima posebno. S jedne strane mi je drago, to sam uvijek pričao, da u derbi uđemo u situaciji gdje protivnik ne može da vam se "odlijepi". To je najvažnije u ovom trenutku, da budemo uvijek u trci za titulu šampiona. Sad je takva situacija, zbog toga sam zadovoljan", počeo je Stanojević na konferenciji za medije.

Govorio je o zdravstvenom stanju igrača i istakao kakva je situacija sa Rikardom Gomešom, poslije povrede zadobijene na Kipru.

"Rikardo je sinoć uveče radio magnetnu rezonancu. ‫Ima neko malo oštećenje, ali kažu da nije rizik da igra utakmicu. Samo je pitanje jačina bola i da li će moći da iznese to. Poznavajući njega, vjerujem da će igrati, ali sačekaćemo današnji trening. Pantić sigurno nije u konkurenciji i vrlo mi je žao što nije u sastavu za utakmicu, jer je bio u odličnoj formi. Ostali su svi spremni, vidjećemo danas, nisam ih još vidio od Kipra

Stanojević se potom posebno dotakao Sejdube Sume, koji je u prethodnom periodu, poslije povrede na meču sa Santa Klarom, odlučio da na svoju ruku ode u Gvineju i bude dio reprezentacije, na čijem meču je obnovio povredu uprkos instrukcijama kluba.

"Ja sam iz medija saznao da je spreman, da razumije da je pogrešio... Ali, moram da prvo naglasim da Suma mjesec dana nije trenirao sa ekipom! Ništa ovo ne shvatam lično, ne bih mogao da budem trener da tako gledam na stvari. On prvo nije prošao pripreme, izgubio je pasoš, pa sam mu opet i pored toga dao šansu da igra protiv Santa Klare. Da ima išta lično, to ne bih uradio", kaže Stanojević i nastavlja.

"Gledam samo ono što je najbolje za nas. Ja Sumu nisam ni vidio, pa da li će biti u konkurenciji za derbi - ne znam. Ako vidim na treningu da može poslije mjesec dana bez ijednog treninga sa timom da nam doprinese, staviću ga da igra. Ma, staviću i Baždara da igra ako mi kažete da će on da nam riješi utakmicu. Mi imamo 20 i nešto momaka i pravimo izvanredne rezultate bez bilo koga. Sad da će neko da nam dođe s neba i nešto nam donese...", jasan je trener crno-bijelih.

Upitan da li prati i zdravstvenu situaciju u redovima Zvezde i kako će oni nastupiti, Stanojević je bio opširan.

"Što se nas tiče, ja se nadam da će Rikardo igrati. Mi stvarno ne znamo da li će igrati, ali nadamo se, nek bude da će igrati. Što se tiče Zvezde, pratimo njihovu situaciju, njihov način igre. Svaka im čast na utakmici protiv Brage, mi vrlo dobro znamo šta znači pobijediti ekipu iz vrha portugalskog fudbala. Malo su promijenili stil u posljednje vrijeme, raspored igrača, Katai je sad iza dva napadača, igraju romb dosta puta, tako da su opasni u tranziciji. Imaju veću direktnost. Ne vjerujem da će igrati sa tri defanzivca, to bi bilo veliko iznenađenje. Ako oni igraju romb i budu ubojiti kako su bili, to nama otvara neke druge mogućnosti, da i mi na neki način njih ugrozimo. Veliki respekt za Dekija i za to što su uradili u Evropi. I mi smo uradili dosta, tako da će sigurno biti zanimljiva utakmica", poručio je Aleksandar Stanojević.