Ovo su moguće kazne za Velež: "Rođeni" ostaju bez bodova, plaćaju kaznu, suspenzija Hasića već najavljena!

Disciplinska komisija FSBIH zasjeda u 13.15 časova!

Izvor: Anadolija/Željko Miličević

Incidenti koji su izazvali navijači Veleža u utorak uveče na meču protiv banjalučkog Borca, a potom i nakon meča kada su sudije presretnute u tunelu kod Jablanice i kada im je zapaljen automobil epilog će dobiti u najkraćem roku.

FK Velež neće dugo čekati na kaznu zbog divljanja svojih navijača pošto je vanredna sjednica Disciplinske komisije FSBIH zakazana za 13.15 časova.

Evo kakve kazne prijete "rođenim", prema članu 59. Disciplinskog pravilnika FSBIH, koji se odnosi na stadionu.

"(1)Ako se na stadionu, ili neposredno van stadiona za vrijeme igre, prije i poslije igre, dogode neredi koji su ugrozili fizički integritet učesnika utakmice ili uzrokovali veću materijalnu štetu na stadionu, a rganizator utakmice nije preduzeo mjere da spriječi nerede ili ih nije preduzeo u dovoljnoj mjeri, biće kažnjen:

a) klub, novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM,

b) sportski radnik kao odgovorno lice u klubu, novčanom kaznom najmanje 500 KM.

(2)Ako se prekršaj iz st. 1 ovog člana okvalifikuje kao teži prekršaj ili ako se ponovi, biće kažnjen:

a) klub, oduzimanjem od tri do devet bodova, odnosno od tri do devet negativnih bodova i novčanom kaznom od 5.000 KM do 10.000 KM,

b) sportski radnik kao odgovorno lice u klubu, zabranom vršenja funkcije od jedne godine do dvije godine.

(3)Ako su neredi poprimili veću masovnost i prozrokovali takvu materijalnu štetu pa je došlo do uznemirenja sportske i društvene javnosti i opšte osude, uz izrečene kazne iz st. 1 i 2, ovog člana, može se izreći kazna zabrane igranja pred gledaocima ili zabrana igranja na određenom stadionu ili stadionima određenog područja i to, u oba slučaja od dvije do šest utakmica.

(4)Organ koji rukovodi takmičenjem može suspendovati stadion na kojem su se desili neredi dok se u propisanom postupku ne donese konačna odluka, vodeći računa da taj postupak mora biti hitan.

(5)Fizički napad gledalaca na igrače, stručna, tehnička i službena lica utakmice, smatra se težim prekršajem u smislu st.1. ovog člana.

(6)Ukoliko se utvrdi da je za nerede kriv gostujući klub ili njegovi navijači, primjenjuju se odredbe iz stava 1 i 2. ovog člana u granicama svoje odgovornosti.

S obzirom da se u stavu 5 jasno kaže da je fizički napad gledalaca na igrače, stručna, tehnička i službena lica utakmice teži prekršaj, a da su tokom nereda na stadionu u Vrapčićima napadnuti fudbaler Borca Jovo Lukić koji je udaren nogom u glavu, te da je pokušan napad motkom na trenera Miljanovića, o čemu postoji i video snimak, jasno je da bi Velež trebao da ostane bez bodova, a o kolikoj kazni je riječ saznaćemo nakon sjednice Disciplinske komisije.

Podsjetimo, Velež je u deset dosadašnjih utakmica u Premijer ligi BIH osvojio 12 bodova.

Osim toga, očekuje se i visoka novčana kazna za klub, te suspenzija za predsjednika Šemsudina Hasića, koju je u svojoj izjavi već najavio i predsjednik FSBIH Vico Zeljković.