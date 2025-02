Hamad Međedović otkrio sve detalje povrede: Poznato i koji turnir propušta

Hamad Međedović je predao meč u drugom kolu turnira u Dohi zbog povrede. Sada je Srbin otkrio da sigurno neće učestvovati u Dubaiju, jer mu je oporavak neophodan.

Izvor: Tnani Badreddine / AFP / Profimedia

Hamad Međedović je doživio tešku povredu u meču sa Stefanosom Cicipasom i zbog toga je morao da preda meč drugog kola u Dohi. Hrabri Srbin je trebalo da na megdan izađe Feliksu Ože-Aljasimu, ali su povrede bile jače... Sada je otkrio i o čemu se tačno radi.

"Odradili smo snimke i na žalost u pitanju je ruptura zadnje lože. Na to su svi sumnjali i ja sam to znao od momenta kada sam proklizao na terenu. Danas se to obistinilo na pregledu", rekao je Međedović u razgovoru za Sport klub.

Očigledno je da će pauza i popravak biti neophodni, a koliko će to trajati i sam Hamad nije siguran. "Još se konsultujem sa doktorima, još ne znam tačno koliko. Neću ići u Dubai, kao što je bio plan. Nadam se da ću poslije toga moći da igram. Vidjeću sa doktorom i timom i za par dana ćemo znati koliko će mi trebati da se vratim."

Ipak i pored neprijatne situacije, uspio je da savlada Cicipasa. "U tom momentu ne razmišljate puno, adrenalin vas vodi. Iako sam u tom trenutku dobio savjete da treba da se predam, jer je bilo očigledno da sam se povrijedio, ja sam na svoju ruku odlučio da igram do kraja. Isplatilo se, ali… Želja i volja za pobjedom vam ne daju da se povučete. Daju vam dodatnu snagu i to mi je i pomoglo da pobijedim."

Pored želje da izađe na teren protiv Kanađanina, ipak nije mogao... "Nije nikada svejedno kada morate da se predate, pogotovo na ovakvim turnirima na kojima igrate za veliki broj bodova, što mi mnogo znači u ovom momentu. Bio sam u naletu, igrao dobar tenis nekoliko posljednjih nedjelja. Nije lako, ali je ponekad pametnije donijeti ovakvu odluku nego rizikovati još težu povredu. Tako smo odlučili, jer je tako najpametnije", zaključio je Međedović.

Hamad Međedović je prije svega nekoliko dana igrao finale turnira u Marseju, ali je od njega bio bolji Ugo Ambert. Ipak, važno je reći da je u polufinalu bio boji od Danila Medvedeva kojeg je ubjedljivo savladao 2:0 (6:3, 6:2), a sada je i u Dohi pokazao da je neustrašiv pred favoritima. Bio je bolji od Stefanosa Cicipasa, 11. igrača svijeta.