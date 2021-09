Šok uživo - Sejduba Suma udario na Stanoja: Bio sam zdrav za derbi, nije istina to što trener govori!

Javno se oglasio da sve objasni, dugo su ga navijači čekali, a onda je rekao šta mu je na duši.

Izvor: instagram/seydoubasoumah

Sejduba Suma je prvo na instagramu objavio da će se uživo obratiti jer ga mnogi pitaju kakva je situacija sa njim u Partizanu, a sada je otkrio u čemu je stvar.

On se javio i istakao da želi da kaže sve što ima o onome što se dešava prije svega u Partizanu.

"Želim da dođe dosta ljudi, neću da počnem sada. Samo hoću da kažem istinu. Nisam ljut ni zbog čega, ali dobio sam više od 1.000 poruka od mojih navijača. Svi pitaju šta se dešava i vidim da nije u redu", rekao je na početku.

Trener Aleksandar Stanojević je istakao da je ponašanje njegovog veziste neprihvatljivo, nakon što je on svojevoljno otišao da igra za reprezentaciju i tako obnovio svoju povredu. Upravo o tome je htio da priča vezista.

"Hoću da navijači shvate da nisam kriv, ja vas volim. Pričaću o onome što mi se dešava u Partizanu, a ne o onome što se dešava u nacionalnom timu. Tako je kako je, to je život. Ali koga briga", dodao je on.

Potom je otkrio da ne planira da ide iz kluba.

"Ljudi, ne brinite, neću da odem iz Partizana, samo hoću da ljudi shvate. Jer nešto nije u redu, dao sam sve od sebe da to ignorišem, ali ne mogu samo da ćutim, nemoguće je! Direktan sam i moram to da kažem". dodao je on.

A onda je konačno prešao na stvar.

"Hoću da vam kažem šta se desilo do sada od početka sezone. Prvo ću reći zašto nisam došao na pripreme. Svaki put kada je trener rekao da ne poštujem klub, samo hoću da vam kažem da to nije istina. Na odmoru sam izgubio pasoš, kreditne kartice, a pošto mi se to desilo nisam mogao da putujem. Kada se to desilo, istog dana sam zvao klub. Kada sam zvao klub i kada sam im ispričao šta mi se desilo rekli su mi da uradim sve što treba da bih se vratio. U Gvineji nisam mogao da dobijem pasoš za manje od pet dana. Povukao sam veze, uzeo pasoš, došao dva dana prije početka priprema. Nisam dobio vizu, kada su se vratili sa priprema još mi je pasoš bio u ministarstvu. Svi to znaju, ali neće da kažu istinu", rekao je Suma.

On smatra da ga trener Stanojević nije želio u klubu.

"Kada sam počeo da treniram, pitali su me ljudi zašto ne igram. Ali ja ne biram, hoću da igram, ali ja ne biram. Moram da se borim da uđem u tim. Ali neko kao trener ne želi da igram. Pokušavam da se borim za mjesto u timu, svaki dan treniram i sve poštujem. Ne volim da budem na klupi. Svi hoće da igraju i ja znam da moram da radim i čekam moju šansu. Kada je dobijem dokažem se. Kao što je trener rekao, moram da se borim za svoje mjesto u timu. Naravno, borim se za svoje mjesto. Dajem sve od sebe, moj maksimum. Poslije ovoga sam vidio da se povrijedim kad hoću, da želim da se povrijedim. Ko to želi? To nije moguće", dodao je Suma i nastavio:

"Kako je to moguće? Desilo se i svi su to vidjeli. Povrijedio sam se i poslije toga sam imao mečeve sa nacionalnim timom. Uvijek imam probleme kad se povrijedim, pa nisam htio da odem da igram za nacionalni tim. Otišao sam, opet u reprezentaciju da provjerim, jer su mi rekli da dođem i da ću imati problem ako ne odem. Otišao sam tamo i rekli su mi da nije tako strašno. Da će da me izliječe terapijom. Počeo sam sa terapijom i osjećao sam se bolje. Ušao sam u igru osam minuta i osjećao sam se dobro. Sutradan sam na treningu osjetio bol i rekao sam reprezentaciji da ne mogu više. Oni su to shvatili i vratio sam se", istakao je Suma.

"Vratio sam se, znao sam da imam da igram derbi, a povreda nije bila strašna. Sedam dana prije derbija sam se osjećao dobro. Rekao sam doktorima da sam dobro i da se osjećam dobro. Znam šta se desilo, trener je htio da se svađa sa doktorima i zato nisam igrao na derbiju! Znate momci, sve sam uradio da shvatim trenera, ali nisam dobijao šansu i osjećao sam se tako loše što imam problem sa trenerom. Osjećao sam se loše zbog te situacije. Moram da kažem da sam u Partizanu sa razlogom i volim klub. Volim moje saigrače i poštujem ih i ni sa kim u klubu nemam problem, Ali ako neko neće da mi da šansu, ne znam šta da radim."