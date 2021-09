Barselona dovela igrača - koštaće 400.000.000 EVRA: Rezervista u Turskoj, ali je njihov plan za budućnost!

Očekuje se još ovakvih poteza u narednim godinama, kako bi mladi igrači bili nosioci igre seniorskog tima.

Klub je trenutno u finansijskoj krizi iz koje će veoma teško izaći, a jedini način za spas je ulaganje u mlade igrače. Ronald Kuman tvrdi da zbog njega Barselona ima budućnost, klub svakako planira da ga otpusti čim bude u prilici da uradi tako nešto, a za to vrijeme rade se i stvari na drugim poljima.

Rezervni tim Barselone saopštio je na svom tviter profilu da je dogovorio saradnju sa centralnim veznim igračem Emre Demirom (17), fudbalerom Kajzerija, koji će se narednog ljeta preseliti u Španiju. Za njega je plaćeno dva miliona evra, a u ugovor je odmah ubačena otkupna klauzula od čak 400 miliona!

Španci jednostavno ne žele da im neko otme ovog igrača, pošto vjeruju da je on rješenje za djelić problema koji su nastali u klubu.

Mladi Demir već ima seniorsko iskustvo u turskom fudbalu, pošto je sa 15 godina počeo da igra u seniorskom timu. Najmlađi je strijelac u istoriji turskog prvenstva, ali je i on svjestan da će izazovi u Španiji biti veći.

Za početak dokazivaće se kroz rezervni tim slavnog španskog kluba, a kasnije će biti i prvotimac. Ugovor će biti potpisan do 2027. godine, pa će za mladog fudbalera biti sasvim dovoljno vremena da se nametne Barseloni i njenom treneru, ko god to bio kada on stigne u klub.

Do tada, ostaje u Kajzeriju i pokušaće tamo da se nametne. Iako je prije dvije godine debitovao za prvi tim, ove sezone nema nijedan nastup za turski klub.