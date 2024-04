"Na kraju sezone staviću ključ u bravu": Molim nadležne da kažu kad ćemo mi biti na redu za slikanje

Direktor ŽRK Borac Darko Savić "opleo" po nadležnim institucijama - Gradu Banjaluka i Vladi Republike Srpske. "Nas nema 30.000 kao penzionera. Grad je preuzeo sve penzionere, maturante, i oni su punoljetni, i oni će glasati, a sportisti nisu glasačka mašina."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Direktor ŽRK Borac Darko Savić bio je izuzetno ljut zbog činjenice da iz budžeta Grada Banjaluka klub nije dobio obećani novac.

Naime, ranije je usvojen program od strane Skupštine grada da se određena sredstva uplate sportskim klubovima i organizacijama, među kojima je i ŽRK Borac, međutim banjalučkom klubu i dalje nije uplaćen.

"Novac još nismo dobili. U teškoj smo situaciji gdje bukvalno preživljavamo dan za danom. Veoma je nezahvalna situacija, došlo je do toga da više ne znamo šta ćemo. Na naše vapaje i Vladi RS i Gradu očito nikome nije stalo, tako da nam niko nije pomogao. Vjerovatno ću na kraju sezone vratiti ključeve, pa neka vode ministrica Selma (Čabrić) i neko iz Grada, može Mirna Banjac ili ko je već zadužen za sport, neka oni nađu nekog miljenika, pa neka njega opterete za dugove. Ja neću biti nikom dužan, platiću iz svog džepa sve što napravimo do kraja sezone, ali ovo je neizdrživo. Neizdrživo za bilo koga, a ne nekoga ko ovo radi volonterski. Ne primam platu, a mjesečno izdvajati za klub 15.000 KM nije normalno", poručio je Savić.

Zatim je nastavio, a zatim se osvrnuo i na penzionere i maturante.

"Pošto nikog očito nije briga, ne znam šta više čovjek da radi. Obećana nam je uplata u prošli ponedjeljak, a ne vidim nijedan razlog da se to odugovlači. Mi nismo penzioneri da sjedimo u kući i čekamo kad će im neko reći 'Ajde dođi do dvorane da ti dam vaučer, pa će tada biti.' Nama to treba odmah, a onda neka dijele rješenja kad hoće. Jednostavno dođe mi do toga da pozovem sve klubove na bojkot kada bude dodjela rješenja. Nama trebaju pare, ne treba nam predstava. Nekome je očito samo do predstave, do slikanja. Može, ali da se uslikamo. A pošto su im sad bitniji penzioneri i maturanti, svi su bitniji od klubova, mi nismo na redu. Onda ćemo i mi nekad doći na red za slikanje, a do tada se snalazimo. S tim da se mi snalazimo već puna četiri mjeseca. Molim nadležne da kažu kad ćemo mi biti na redu za slikanje."

Nije Savić krio razočaranjem odnosom prema banjalučkom klubu, te se još jednom osvrnuo na ideju da ispred Gradske uprave parkira bager.

"Ljut sam, ali izgleda da ovdje samo bager pomaže. Na lijepu riječ i na molbu se niko ne osvrće. Moraš biti budala i mora te neko proglasiti za budalu, jer budale se svi boje, a za normalnog čovjeka kažu: 'j*beš njega, on može čekati.' Uostalom, šta oni to tamo igraju, to je sve bez veze. Onda neka oni nađu svog miljenika, pa neka njemu objašnjavaju kako on da sklopi kraj s krajem, jer to je nemoguće. Nemoguće je sa sredstvima od prije deset godina da se radi u 2024. godini. Nemoguće. Bus je bio 1 KM, sad je 3 KM. Kako sa istim iznosima tu marku možemo da razvučemo na tri? Sve je poskupilo, samo sportisti treba sa istim parama da se voze, jedu... To očito nikog nije briga, ni poziciju ni opoziciju. Nikog. Jer smo mi neorganizovani, nas nema 30.000 kao penzionera, mi nismo neka glasačka mašina. Grad je preuzeo sve penzionere, preuzeo je sve maturante, i oni su punoljetni, i oni će glasati, a sportisti nisu glasačka mašina, pa nismo nikome bitni. Možda ćemo, ako nas se neko sjeti, mi biti tas na vagi. Navikli smo da se borimo u nemogućim uslovima", poručio je Savić na kraju.

(MONDO)