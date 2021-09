Moraitis i Miljanović o incidentima u Mostaru: Da se nikad ne ponove!

Trener Borca Nemanja Miljanović i grčki napadač crveno-plavih Panajotis Moraitis složni su u ocjeni da se više nikad i nikome ne ponove ružne scene sa stadiona "Rođeni" u Mostaru.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučani su bili na dobrom putu da zabilježe prvu pobjedu u Vrapčićima, nakon što je u 82. minutu kapiten Stojan Vranješ postigao drugi pogodak za crveno-plave, a onda su u teren utrčali domaći navijači i prekinuli utakmicu.

Tada je na meti huligana s motkom bio i trener Borca Nemanja Miljanović, a udarac u glavu dobio je i centarfor Borca Jovo Lukić.

Ipak, najdeblji kraj izvukao je sudija iz Zenice Sabrija Topalović, čiji automobil su presreli i zapalili u Jablanici. Epilog ovih incidentata bile su kazne za Mostarce - oduzeta tri boda, zabrana rada u sportu predsjedniku "rođenih" Šemsudinu Hasiću na dvije godine, šest mečeva suspenzije stadiona i 10.000 KM novčane sankcije.

Miljanović je potvrdio da je incident definitivno ostavio traga na njegov tim, makar u psihološkom smislu.

"Sigurno je to ostavilo traga. Nadam se da se takve stvari više neće ponoviti, jer to nema veze s fudbalom da ne bih više ulazio u to. Najbitnije je da smo ostvarili pozitivan rezultat. Osvojili smo sva tri boda protiv Veleža, koji je odigrao jednu od svojih najboljih utakmica u prvenstvu ove sezone. Napravili su nam pritisak, mi smo se pametno branili i gledali da iskoristimo kontranapade. Uspjeli smo to da dobijemo što nam je jako bitno za nastavak šampionata", izjavio je šef struke ekipe sa Gradskog stadiona.

Grčki napadač Panajotis Moraitis istakao je da takve stvari sigurno neće doprinijeti razvoju fudbala.

"Nikad u karijeri nisam doživio ono što se desilo u Mostaru, ali to je fudbal, takve stvari se ponekad dešavaju. Naravno, nije dobro što se to desilo zbog same fudbalske igre", dodao je grčki fudbaler.