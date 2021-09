Vico Zeljković otkrio zastrašujuće detalje: Dobijam prijeteće poruke, prijete mi ubistvom, ali se ne bojim!

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH na udaru huligana.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Jedna od glavnig vijesti proteklih dana u BiH je prekinuta utakmica 10. kola m:tel Premijer lige BiH između Veleža i Borca.

Kako smo već pisali, navijači veleža poslije drugog pogotka Stojana Vranješa utrčali su na teren i prekinuli meč, zbog čega je mostarski klub drastično kažnjen, a susret registrovan službenim rezultatom 0:3.

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH i prvi čovjek fudbala Srpske, Vico Zeljković, našao se na udaru navijača Veleža, ali i velike većine medija i ljubitelja fudbala iz Federacije BiH.

"Ono što se desilo u Mostaru sigurno da nije dobro za fudbal, ali ni za društvo. To su ružne scene koje treba spriječiti da se ne ponavljaju. Sigurno da je ovo opomena svim klubovima da porade na organizaciji utakmica sa strane bezbjednosti", izjavio je danas Zeljković prilikom otvaranja postavke posvećene Fudbalskom klubu Borac u Muzeju sporta u Banjaluci.

Fudbalski savez ekspresno je reagovao. Veležu su oduzeta tri boda, klub je novčano kažnjen sa 10.000 KM, dok je stadion "Rođeni" suspendovan na šest utakmica. Sa dvije godine zabrane obavljanja funkcija u fudbalu kažnjen je i predsjednik Veleža Šemsudin Hasić.

"Ono što je Savez trebalo da uradi, uradio je. Velež je kažnjen oduzimanjem tri boda, stadion je suspendovan, a predsjednik Hasić je dobio suspenziju od dvije godine, što je očekivano. On je unazad mjesecima svojim izjavama i spinovanjem medija i javnosti napravio negativnu atmosferu i sve je eskaliralo u Mostaru. Nisam ga komentarisao, svako ima pravo da radi šta treba, ali očigledno mu smeta što je Srbin predsjednik Fudbalskog saveza BiH. On je okupio određenu grupaciju ljudi oko sebe i od prvog dana mog mandata određene stvari pokušavaju da satanizuju i prikažu negativno i pozivaju na moj linč", istakao je prvi čovjek bh. saveza, a onda otkrio šokantne detalj:

"Od juče sam dobio na desetine prijetećih poruka i naravno da ću to sve da prijavim MUP-u. Prijete mi ubistvom i raznim glupostima, a mogu samo da kažem da se ne bojim i da me to neće pokolebati i da ću u budućnosti raditi kako treba", poručio je Zeljković.

On nije želio da komentariše pojedine sudijske odluke jer, kako je naglasio, to nije njegov posao.

"Nije moje da komentarišem sudijske odluke. Postoji komisija u Savezu koja delegira sudije, svakodnevno je u komunikaciji sa organima UEFA, organizuje seminare, edukacije... Da li je to na nekom 'high levelu'? Vjerovatno da nije i da fale određene stvari, ali činjenica je da suđenje nije lošije nego što je bilo u prošlosti, nego se sada pokušavaju okrenuti teze jer nekim centrima moći nešto ne odgovara. Ali, to je njihov problem", poručio je Zeljković.

Dakle, nulta tolerancija.

"Tako je. Zahtijevaću još da se rade izmjene i dopune disciplinskog pravilnika i kazne moraju biti znatno drastičnije!"

Istakao je da mu je žao istinskih ljubitelja fudbala u Mostaru, kojih je mnogo više od onih koji su napravili nerede u duelu sa Banjalučanima.

"Žao mi je svih istinskih navijača Veleža. Siguran sam da više od 90 odsto navijača kluba sa istorijom i tradicijom su pravi navijači, koji vole svoj klub i moraće da ispaštaju i ne gledaju utakmice na svom stadionu zbog određene grupe ljudi, ako se mogu nazvati ljudima", rekao je Zeljković na kraju.