Zeljković: Maćehinski odnos Grada prema Borcu: Gradonačelnik Stanivuković nije se udostojio ni da pozove šampione!

Loši odnosi na relaciji Fudbalski savez Republike Srpske - Grad Banjaluka.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Prvi čovjek Fudbalskog saveza Republike Srpske (FSRS) i BiH i nekadašnji predsjednik Borca Vico Zeljković razočaran odnosom gradonačelnika Draška Stanivukovića prema Borcu i uopšte banjalučkom sportu.

Zeljković je na današnjem otvaranju postavke "Borac, to je ljubav moja" u Muzeju sporta pričao o problemima sa kojim se susreće.

"Činjenica je i ne treba da se lažemo da gospodin Stanivuković u svakom svom obraćanju spominje nećake. Njemu je fokus na tome, ali ne znam na osnovu čega on to priča. Neke stvari i kada tu ima pet odsto istine on to preuveliča i napravi puta 1000. To su aspolutne gluposti i nebuloze, ali nije moje da to komentarišem. Ipak, činjenica je da me čovjek proziva. Ja ovdje živim i ovdje sam rođen, vidi se u gradu određene stvari ne funkcionišu, ali neću o tome da pričam. Držaću se samo sporta", rekao je Zeljković.

Predsjednik FSRS istakao je da je u razgovoru sa prvim čovjekom Borca Stojanom Malbašićem saznao kako stoje stvari između banjalučkog kluba i samo Grada, te da saradnja nije na najboljem nivou.

"Razgovarao sam sa predsjednikom Malbašićem i mogu reći da je maćehinski odnos Grada prema Borcu - katastrofalan. Šampionsku generaciju, koje je iz Banjaluke i ovdje je nastanjena, nije se udostojio da pozove na prijem", naglasio je razočarani Zeljković, a onda nastavio:

"S druge strane imamo činjenicu da Grad Banjaluka za FK Borac godišnje izdvaja između 130.000 i 140.000 KM, što je katastrofalno. Na primjer, Tuzla, koja okvirno ima budžet kao Banjaluka, daje milionske iznose Slobodi. Tu je i stadion. Grad je dao Gradski stadion na korištenje Borcu, ali klub nema nikakve pomoći. Takva vrsta ophođenja je katastrofalna i vjerovatno se prenosi i na druge strane", istakao je predsjednik krovne kuće fudbala Srpske.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Kako ističe, nije problem samo sa FK Borac, nego i sa ostalim fudbalskim kolektivima sa područja Banjaluke.

"Pored Borca, mi iz Fudbalskog saveza Republike Srpske brinemo o svim ostalim klubovima. Na području Banjaluke imamo oko 45 klubova, a i tu je pomoć Grada nikakva. S druge strane, mi u FSRS smo u posljednje dvije godine pomogli klubove putem kotizacija i troškovima službenih lica. Svi klubovi to poštuju, s obzirom da to na godišnjem nivou iznosi oko 200.000 KM. Istovremeno, Grad za sve te klubove izdvoji oko 50.000. Nije sporno, ne mora Grad ni da daje ništa, ali ne može gradonačelnik da drži moralne lekcije i stalno upotrebljava medijski prostor da bi pravio rijaliti. Pozivam ga da radi svoj posao, posebno što se tiče sporta", poručio je Zeljković.

Ognjen Valjić i Vico Zeljković

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Iako je davno najavljeno da će Banjaluka kod Tržnog centra "Delta planet" dobiti još jedan fudbalski teren, bar za sada od toga nema ništa.

"Kod TC Delta, gdje je započeta gradnja fudbalskog terena, iz samo njemu znanih razloga prekinuti su radovi. Takođe, imamo mogućnost izgradnje dva-tri terena sa vještačkom travom u Banjaluci, a sa Gradom ne možemo da se dogovorimo oko lokacije, niti imamo partnera za razgovor. Ali, Fudbalski savez Republike Srpske neće dozvoliti da zbog lošeg odnosa gradonačelnika prema sportu Banjaluke izgubimo te terene. Mi ćemo naći model preko gradskih klubova da postavimo te terene i iskoristimo te donacije", zaključio je Zeljković.

Takođe, na današnjem obraćanju novinarima Zeljković je potvrdio da je dobio i prijetnje smrću, a sve nakon velikih nereda u Mostaru i prekinute utakmice Velež - Borac.

Pogledajte izložbu u banjalučkom Muzeju sporta posvećenu FK Borac - "Borac, to je ljubav moja".