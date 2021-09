Pogriješili smo oko Bajbeka: Stanoje iskren o promašaju - otkrio zašto nije uspio i koliko je plaćen!

Partizan će uskoro i zvanično raskinuti saradnju sa igračem kojeg su doveli prije nešto manje od 365 dana.

Fudbaleri Partizana pripremaju se za utakmicu drugog kola Konferencijske lige protiv Flore u Humskoj (četvrtak 18.45). Ipak, mnogo toga prije meča ostalo je u senci obraćanja Aleksandra Stanojevića.

Trener Partizana je u utorak održao tribinu gdje je razgovarao sa navijačima kluba i odgovarao na njihova pitanja, a jedno od njih ticalo se Žan-Kristofa Bajbeka.

Francuski napadač od početka sezone nije u planu u redovima Partizana, a sve nakon što je u klub došao 5. oktobra prošle godine, posljednjeg dana prelaznog roka.

Od tada je prošlo 359 dana, a već dobar dio tog perioda je jasno da Bajbek u Partizanu nema budućnost. Stanojević je na jedno pitanje jasno otkrio koji su sve problemi bili u toj situaciji.

"Pogriješili smo oko njega, i struka i direktor. On je imao karijeru, bio je u PSŽ...", iskren je bio Stanojević.

"Mislili smo da je to to, ali nije se adaptirao i nije se psihološki snašao. Zatvorio se, a poslije je svojevoljno otišao. Tek se skoro javio da želi sporazumno da raskine ugovor. Bio je plaćen za sve što je bio ovdje, a poslije nije bio plaćen jer nije radio. Tako da mislim da će uskoro to da se završi", objasnio je Stanojević.

Time je stavljena tačka na Bajbekov period u Partizanu, tokom kojeg je upisao osam nastupa i postigao samo jedan gol. Stanojević je tokom obraćanja govorio i o brojnim drugim temama, a u jednom trenutku je i zaplakao: