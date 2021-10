Neću da pričam da je dijete: Stankovića oduševio svaki igrač Zvezde, ali je samo Eraković odrastao u Razgradu!

Trener crveno-bijelih pričao na konferenciji o timu igračima koji su stigli do velike pobjede u Bugarskoj.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je izborila veliku pobjedu u Bugarskoj golom Gelora Kange u 64. minutu meča protiv Ludogoreca, a ovaj trijumf možda je i najveći u trenerskoj karijeri Dejana Stankovića. Uz mnogo problema, nekoliko povreda i četvoricu odsutnih zbog korona virusa, šef stručnog štaba crveno-bijelih se prilagođavao i prilagodio za trijumf u Razgradu.

U centar odbrane preselio se Seku Sanogo, u defanzivni dio veznog reda Slavoljub Srnić, a među stative Zoran Popović, koji je dočekao evropsku premijeru. Kapitenska traka bila je oko ruke Strahinje Erakovića (20), koji u posljednje vrijeme sve češće igra.

Upravo o njemu posebno je govorio Zvezdin trener nakon meča.

''On je dijete kluba i prvotimac Crvene zvezde. Traka je nagrada za njegovo ponašanje, igru i lojalnost. Neću više ni da pričam da je dijete, jer ne vidim razliku između njega i starijih štopera. Svi oni su standardni, ne znam ko će u kom momentu zatrebati. Da on nije radio i da se nije ponašao kako treba - ne bi bio na ovom nivou i ne bi ni igrao večeras'', rekao je Stanković.

Dobar utisak ostavili su i Popović i Srnić, koji su uvijek bili na pravim mjestima.

''Popović je sigurnost. Ne znam šta bih rekao, on ima iskustvo i to ogromno i ovakve utakmice mu nisu problem. On je momak koji bez pogovora ispunjava sve zadatke i obaveze. Srna je igrač koji uvijek ispunjava svoje zadatke, ali i zadatke drugih igrača koji to u nekom trenutku ne mogu da ispune'', nastavio je da hvali Stanković.

Što se tiče mladog Petra Stanića koji je ušao, dobio udarac, pa izašao, šef struke crveno-bijelih je objasnio situaciju.

''Dobio je udarac, počela je da mu trne noga i morao sam da ga izvedem. Ali idemo dalje.'

Naravno, mnogo se pričalo i o Geloru Kangi. Prije meča je bilo riječi o njemu, a poslije susreta Stanković je govorio u superlativima!

''Mnogo je dao na terenu, odigrao je i taktički i lično baš onako kako sam želio. Rekao sam mu da poništi sve ono što je bilo u prethodnom periodu protiv Ludogoreca i da postigne gol za pobjedu. Čestitam svima, ne mogu da izdvojim nikoga, svako je na svoj način odigrao kako sam želio. Razlog zbog kog sam ga izveo je taj što smo ušli u problem, sudija u nekoliko navrata nije primjetio da je Kanga fauliran, on je imao žuti i ako takav odnos postoji na terenu, onda je bolje da zamijenimo. Odigrao je perfektno, najbitnija su tri boda'', riječi su Zvezdinog trenera

.Meč je od početka išao u pravcu u kom je Crvena zvezda željela. Djelovalo je već na samom startu da je Stanković sa svojim stručnim štabom pročitao Litvanca Valdasa Dambrauskasa, čije su taktičke zamisli ''ogoljene'' na stadionu u Razgradu.

''Pripremili smo se na odličan način, dobro smo pročitali igru i vjerovali smo u pobjedu. Na sreću je sve ispalo onako kako smo željeli. Svi momci od prvog do posljednjeg na terenu i oni koji su ušli u igru su bili fokusirani na ono što smo radili. Kada je to tako, onda ne ulaziš u probleme, već se nagradiš i zaslužiš da postigneš fenomenalan gol i privedeš utakmicu kraju. Reskirali smo da primimo gol iz naše greške, ali to ne umanjuje rad svih momaka, požrtvovanje i odnos koji su imali večeras. Bili su dobri'', istakao je Dejan Stanković koji na terenu nije krio emocije.

Crvena zvezda je poslije dva odigrana meča prva na tabeli grupe F sa maksimalnim učinkom od šest bodova.

''Ovo je drugi veliki korak za nas, prvi smo napravili u Beogradu protiv Brage, a čekaju nas još četiri teške utakmice. Poslije žrijeba sam rekao da je ovo grupa u kojoj možeš da budeš i prvi i posljednji, toliko je ujednačeno. Sada razmišljamo o tome da odmorimo, potom nas čeka meč sa Metalcem, onda reprezentativna pauza, i Mitjiland, koji je večeras izgubio od Brage 3:1. Sve je otvoreno. Ovo je san za nas.''

Kao i u Beogradu protiv Brage, presudilo je strpljenje srpskog šampiona...

''Morali smo da budemo strpljivi. Momci su odradili fenomenalnu interpretaciju, ali najvažnije je da su vjerovali u ono što smo spremali na treninzima. Vidjeli ste da je Sanogo igrao štopera, nismo bili sigurni kako će izaći Ludogorec, pretpostavljali smo, ali ovo je bila moja odluka. Bilo je perfektno sa petoricom u odbrani, prezadovoljan sam i presrećan zbog toga'', ističe Dejan Stanković.

Crveno-beli su desetkovani došli u Razgrad, s obzirom na to da zbog korona virusa nisu otputovali Borjan, Dragović, Degenek i Katai.

''Na konferenciji pred meč sam rekao da nema plakanja i alibija. Ne želim sebi da pravim odstupnicu zato što nema naših lidera za koje jedva čekam da se vrate. Razmišljali smo o onom što imamo i kako to da iskoristimo na najbolji mogući način. Svakom vjerujem u potpunosti i zato večeri kao ova sada budu perfektne. Da ne osjećaju povjerenje, neki šraf bi popustio i raspalo bi se sve'', tvrdi trener Crvene zvezde.

Veoma ujednačena je grupa F.

''Grupa može da se zahukta. Svašta može da bude, ujednačeno je. Prvo gostujemo Mitjilandu, onda dvije utakmice na našem terenu kada bi mogli sve da riješimo, ali biće teško, pa i teže nego večeras'', dodao je nekadašnji vezni fudbaler.

(MONDO)