"Niko ne brine o igračima!" Kurtoa oštar prema fudbalskim "vlastima": Odbacili Superligu, a u suštini rade isto!

Belgijski golman nije štedio na kritikama

Golman Reala Tibo Kurtoa kritikovao je fudbalske "vlasti" nakon poraza Belgije od Italije u susretu za treće mjesto Lige nacija.

Belgijski golman je već iznosio svoj stav o odigravanju ove utakmice, tvrdeći da je meč "nepotreban".

Kurtoa je branio za Belgiju u meču u kojem je Italija golovima Barele i Berardija pobijedila i osvojila treće mjesto.

Golman je nastavio s kritikama i u intervjuu nakon utakmice, navodeći da je zabrinut za zdravlje igrača zbog sve gušćeg rasporeda iz sezone u sezonu.

"To je samo utakmica za novac i moramo biti iskreni o tome", rekao je Kurtoa, a prenio ESPN.

"Za UEFA, to je dodatni novac i dodatna utakmica zbog televizije", dodao je Belgijanac, navodeći da je za sljedeću godinu predviđen još gori raspored, zbog zimskog svjetskog prvenstva u Kataru.

"Sljedeće godine imamo svjetsko prvenstvo u novembru, a moraćemo igrati do kraja juna. Biće povreda, niko ne brine o igračima. U junu, nakon duge sezone, morate igrati četiri utakmice u Ligi nacija, a dobićete dvije sedmice odmora. To nije dovoljno za igrače da nastave da igraju 12 mjeseci na vrhunskom nivou", naglasio je belgijski as.

Kurtoa je komentarisao i najave FIFA da razmatra odigravanje svjetskog prvenstva svake dvije godine, dok je projekat Superlige odbačen.

"Oni su protiv Super lige, a ustvari isto rade. Planiraju dodatne utakmice, dodatne trofeje, Konferencijski kup ili kako god da se zove... Uvijek je isto. Oni mogu biti ljuti jer klubovi žele Super ligu, ali ne misle o igračima, nego samo o svojim džepovima. Sada čujete da planiraju svake godine odigravanje evropskog ili svjetskog prvenstva. Kada ćemo odmarati? Nikada. Na kraju će najbolji igrači trpiti zbog povreda. Nismo roboti. To je samo više i više utakmica i manje odmora za nas o čemu niko ne brine", zaključio je Kurtoa.

