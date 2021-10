Sedmo mjesto Leotara nije slučajno: Borimo se za svaku loptu, za svaki pedalj terena!

"Želio bih da pohvalim svoje momke za još jednu odličnu utakmicu, izostanak četvorice standardnih nije se ni primijetio", rekao je trener Leotara poslije još jednog remija sa banjalučkim Borcem.

Izvor: Facebook/FK Borac

Leotar je definitivno ekipa koja ne odgovara banjalučkom Borcu.

Trebinjci, koje sa klupe predvodi Branislav Krunić, bivši igrač i trener Borca, su već drugi put ove sezone uspjeli da otkinu bod šampionu BIH i nastavili sa odličnom formom osvojivši 10. bod u posljednjih pet utakmica.

"Bila je to jalova inicijativa i za 90 minuta Borac nije stvorio neku ozbiljnu priliku. Iz jednog prekida smo poveli i to nam je olakšalo dalji tok utkamice koji je išao u pravcu koji smo mi i planirali. Da smo dali drugi gol vjerovatno bi odnijeli i sva tri boda. U toj situaciji kad je popustila koncentracija uspjeli su da izjednače. Želim da pohvalim svoje momke koji su odigrali još jednu utkamicu na visokom nivou, podiže se forma igrača koji su stigli pred sam početak prvenstva. Bez obzira što nam je nedostalo četiri standardna igrača nije se primijetio izostanak, igrači koji su dobili priliku su opravdali očekivanja", rekao je Krunić u razgovoru za MONDO i dodao da nije morao posebno da motiviše svoju ekipu.

"Utakmica sa Borcem, koja je derbi, naravno da je sama po sebi velika motivacija tako da nisam imao potrebu da ih dodatno da motivišem, to je jedan od razloga zašto je ekipa odigrala tako kvalitetno. Ne bih ja komentarisao i analizirao Borac i zašto oni nisu osvojili planirane bodove, oni će sami donijeti zaključke. Mi u svaku utakmicu idemo najbolje što možemo i dižemo se iz utakmice u utakmicu. Imamo dobar bodovni učinak, nalazimo se na sedmom mjestu što je veliki uspjeh za Leotar", istakao je Krunić.

Ovakav plasman niko nije očekivao pred početak ove sezone, ali je Leotar svojom igrom i borbenošću iznenadio mnoge ekipe, a u posljednje vrijeme igra u odličnoj formi i na posljednjih pet mečeva upisao je tri pobjede remi i samo jedan poraz.

"Ja uvijek tražim disciplinu u igri, to definitivno kod nas postoji. Fudbal je igra u kojoj se boriš za svaku loptu, za svaki pedalj na terenu, jedino tako možeš do rezultata. Uzalud fudbalsko znanje, ako nema toga. Tamo gdje nekad nedostaje fudbalske kvalitete, a to je bilo na startu prvenstva kod moje ekipe, moraš to da nadoknadiš disciplinom i borbenošću za svaki duel, za svaku loptu. Početkom prvenstva smo dobili određene kvalitetne igrače, sada su oni ušli u formu, tako da imamo dobar balans u ekipi i tako dobro izgledamo", ocijenio je Krunić.

Njegovu ekipu sada očekuje još jedan duel na Policama, protiv tuzlanske Slobode.

"Iskoristio bih priliku da pozovem navijače da nas podrže u toj utakmici, kao što su nas podržali protiv Borca. Utrakmica protiv Slobode nam je izuzetno bitna jer bi sa tri boda stavili šlag na tortu ovog dosadašnjeg dijela prvenstva. Igrači su toga svjesni, imamo sedam dana da se pripremimo za tu utakmicu i da pokažemo da ništa ovo nije slučajno“, zaključio je trener Leotara.