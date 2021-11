Jović mi se dopada, srećan je u Realu: Anćeloti iznenadio novinare pred Ligu šampiona - hvalio Srbina na sva usta!

Ovakav odgovor možda baš i nisu očekivali.

Izvor: Profimedia

Luka Jović je i dalje jedna od glavnih tema u Real Madridu! Srpski golgeter se prethodnih dana dovodio u vezu sa Liverpulom, pojavile su se informacije da bi Madriđani mogli da ostvare veliki gubitak ne bi li ga konačno prodali, a sada je o njemu pričao i trener ekipe.

Karlo Anćeloti je pred meč Lige šampiona protiv Šahtjora prvo bio upitan o Luki Joviću, a imao je i šta da mu poruči.

Jović je ove sezone upisao šest nastupa u dresu Reala, ali je na terenu proveo tek 84 minuta, pa je novinare u Španiji zanimalo kakva je situacija sa mladin Srbinom.

"On je dobro i srećan je ovdhe", počeo je Anćeloti.

"Trudim se da mu dam što je više pažnje moguće. On zna da se meni dopada njegova igra. On ima najboljeg napadača na svijetu ispred sebe kao konkurenta. On mora da bude spreman u svakom trenutku, jer nešto će se desiti", poručio je italijanski stručnjak.

Ovo bi sada moglo da "podgrije" priče o tome hoće li Jović ostati u Realu. Anćeloti očito ima visoko mišljenje o njemu, ali bivši napadač Crvene zvezde i dalje ne dobija prilike.

Real je trenutno prvi u svojoj grupi Lige šampiona, a ostaje da vidimo hoće li možda ove riječi značiti i šansu za Jovića u srijedu uveče.