Šok poraz Liverpula - Vest Hem je hit Premijer lige: Dejvid Mojes pravi čudo sa "čekićarima", ludilo na tabeli

Velika pobjeda Vest Hema kojoj se raduje i Čelsi.

Izvor: Profimedia

Kakav vikend u Premijer ligi, tek sada se zakuvava situacija na vrhu tabele!

Vest Hem je savladao Liverpul 3:2 (1:1) prvi put na svom "Olimpijskom stadionu" u Londonu i tako pokvario planove Jirgena Klopa pred pauzu. Nadali su se "redsi" da će iskoristiti kiks Čelsija protiv Barnlija (1:1) i da će uspjeti da im priđu, međutim drugi londonski klub je pokazao da je ove sezone nevjerovatan.

"Čekićari" su sa tri nova boda skočili na treće mjesto, nalaze se ispred Liverpula, a sve pošto su iskoristili momenat svoje dobre igre i čudne reakcije odbrane "redsa".

Sve je počelo u četvrtom minutu kada je Alison postigao autogol, doduše vrlo moguće poslije faula. Aleksander-Arnold je uspio da izjednači rezultat do poluvremena, ali to je bio samo kratak predah po navijače Liverpula. U nastavku susreta Vest Hem je krenuo ofanzivno, osjetili su da mogu do pobjede, a to se i ispostavilo kao tačno.

Prvo je Fornals u 67. minutu pogodio na pas Bouena, da bi isti igrač na drugoj stativi u 74. našao Zumu.

To je bio poziv Jirgenu Klopu da je vrijeme da na teren pošalje "zlatnog džokera" Divoka Origija, koji mu je povjerenje uzvratio golom u 83. minutu, ali to je bilo sve što smo još vidjeli od Liverpula.

Ovako trenutno stoji stanje na tabeli...