I dalje ću da pobjeđujem PSŽ i Siti, eto im us*ani novac! Oštra poruka iz Bajerna: Šta su osvojili? Ništa!

"Smetamo vam u Bundesu? Da prestanemo da igramo ili da igramo sa desetoricom?", pitao je doskorašnji čelnik Bajerna.

Izvor: MN PRESS

Bivši predsjednik Bajerna Uli Henes (69) poznat je po tome da nema dlaku na jeziku, a pogotovo kada je riječ o dominaciji njegovog kluba Njemačkom.

Nekadašnji igrač Bavaraca, klupski operativac i doskorašnji prvi čovjek gostovao je u jednom podkastu i otvoreno poslao oštru poruku velikim evropskim rivalima svog kluba, Pari Sen Žermenu i Mančester sitiju.

"Uvijek uživam da pobjeđujem protiv PSŽ-a i Mančester sitija, samo da im pokažem da njihov us*ani novac nije dovoljan", rekao je Henes.

On je naglasio da ni dolazak bogatih vlasnika prije više od decenije nije omogućio nijednom od ta dva kluba da ostvari glavni cilj - da osvoji Ligu šampiona.

"Šta su osvojili? Nisu osvojili apsolutno ništa. Nijednu titulu Lige šampiona. Nijednu", rekao je on.

Posebno je kritikovao Nasera Al-Helaifija, predsjednika Pari Sen Žermena.

"Razlika između mene i njega je da sam sve to stekao teškom mukom, a on je sve to prihvatio kao poklon. Pobijedili smo PSŽ u finalu Lige šampiona 2020. i nastaviće da gube od nas. Neće uvijek gubiti, ali gubiće", rekao je on.

Takođe, komentarisao je i Bajernovu apsolutnu dominaciju u Njemačkoj, gdje je osvojio čak devet titula u nizu.

"Da li bi trebalo da prestanemo da igramo Bundes, da bi tako postala opet uzbudljiva? Ili da ubuduće igramo sa desetoricom igrača? Sve to je iscrpljuća tema. Ni ja nisam srećan kada vidim da pobjeđujemo 1:0, a može da bude mnogo uzbudljivije. Ni meni se to ne sviđa", dodao je Henes, "pecnuvši" i domaće rivale.