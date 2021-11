Neigranje Pjanića je moja odluka! Selektor BiH o neslavnim kvalifikacijama: Žalim samo za subotom i duelom sa Fincima

Šta je, u odjavi utakmice sa Ukrajinom, rekao selektor BiH Ivajlo Petev?

Izvor: NFSBiH

Reprezentacija BiH porazom od Ukrajine (0:2) završila je kvalifikacije za Mundijal 2022, te ciklus završila na četvrtom mjestu, uz sedam bodova iz osam mečeva.

"Bili smo razočarani nakon poraza u subotu i mogu samo da čestitam momcima na želji i borbi. Mislim da nismo zaslužili da izgubimo 0:2 večeras jer smo imali prilika da postignemo gol. Na kraju smo opet pogriješili kao u subotu i primili drugi gol. Bilo je već teško da se okrene rezultat protiv jako kvalitetne ekipe", rekao je za TV Nova BH selektor Ivajlo Petev.

Iza BiH su još jedne neslavno završene kvalifikacije za neko veliko takmičenje.

"Nisam zadovoljan onim što se desilo u subotu (poraz od Finske, op.a.), jedino time mogu da budem razočaran. Ta utakmica u subotu nam je mnogo značila, a mogu da budem malo i tužan zbog 2:2 protiv Kazahstana jer bismo uz ta dva izgubljena boda večeras imali meč-loptu za plasman u baraž. Međutim, moramo da učimo iz grešaka koje smo napravili u ovom ciklusu. Generalno, mislim da smo napravili korak naprijed obzirom na sve što je bilo."

U ekipi večeras nije bilo Miralema Pjanića, koji je, kako je saopšteno iz Saveza, prvo odstranjen zbog nediscipline – nakon čega je saopštenje povučeno.

"To je moja odluka, odlučio sam da danas ne bude u ekipi. Razgovarali smo i to je to. Ne mogu sad da vam kažem više o ishodu razgovora. Znam da imate mnogo pitanja o tome. Ja njega cijenim kao čovjeka, kao igrača, to je bio dogovor između nas i vidjećemo šta će biti u budućnosti."

Planovi za budućnost?

"Ne mogu sada da napravim ocjenu svega. Biće mi potrebno par dana da sjednem, da malo razmislim jer je 'vruća glava', idemo dalje. Za naredne kvalifikacije ima vremena. Moji planovi su da uvijek napredujemo, da budemo sve bolji i bolji, da imamo želje kao danas", istakao je bugarski stručnjak, koji se zahvalio navijačima koji su i večeras bili uz ekipu.

"Od srca se zahvaljujem za podršku navijačima koju su nam dali, ne samo u ovoj utakmici, već i subotnjoj i svim utakmicama koje smo igrali. Hvala im puno, to nam puno znači i možemo samo zajedno napredovati."